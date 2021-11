Il video del salvataggio di questo cagnolino ha scaldato il cuore di migliaia di persone sui social network. Gli animali non capiscono il pericolo degli ascensori come invece fanno gli umani. Quindi, se un cane si avvicina da solo ad un ascensore, è molto probabile che possa accadere qualcosa di davvero terribile.

Credit: South China Morning Post – YouTube

In un recente filmato pubblicato sul web, un cagnolino bianco è entrato da solo in un ascensore. Quando le porte si sono chiuse, il guinzaglio è rimasto incastrato, mentre l’ascensore iniziava a scendere. Fortunatamente, un fattorino si è presto resoconto di ciò che stava accadendo ed ha capito che se non fosse intervenuto in fretta, il guinzaglio avrebbe strangolato il povero animale.

L’episodio è accaduto in un condominio a Jingmen, in Cina. Il dolce amico a quattro zampe, con indosso un maglione e apparentemente un animale domestico, è entrato nell’ascensore dal 22esimo piano. Non è chiaro dove fosse la sua famiglia in quel momento.

Credit: South China Morning Post – YouTube

Il guinzaglio è rimasto in mezzo alle porte e quando l’ascensore è sceso al piano inferiore, il cucciolo si è ritrovato in estremo pericolo. Un solo altro piano e avrebbe fatto una brutta fine.

Il video del salvataggio del povero cagnolino

Il fattorino si trovava al ventunesimo piano. Quando le porte dell’ascensore si sono aperte, è rimasto scioccato nel vedere un piccolo cane appeso. Mai si sarebbe aspettato di vedere una scena così straziante in un ascensore.

L’uomo è subito intervenuto ed ha impedito alle porte di chiudersi, mentre cercava di liberare il cagnolino. Il filmato diventato virale sul web, mostra il fattorino mentre prende con dolcezza il cane tra le proprie braccia. Dopo qualche istante, toglie il collare all’animale e lo libera dalla sua sofferenza. Subito dopo, esce dall’ascensore in cerca di aiuto.

Credit: South China Morning Post – YouTube

Grazie al suo intervento, poco dopo il fedele amico a quattro zampe si è riunito con la sua famiglia. È davvero incredibile pensare come la capacità di pensiero rapido di un uomo, abbia salvato la vita di un povero cane. Il fattorino è stato acclamato come un eroe sui social network ed ha ricevuto migliaia di messaggi di ringraziamenti da parte degli utenti provenienti da ogni parte del mondo.