Se vi trovate a parlare con alcune persone che credono che gli animali non abbiano un’anima, vi preghiamo di raccontargli questa storia e di mostrargli il video che troverete qui di sotto. I protagonisti sono una coppia di cacatua australiani. Probabilmente un’auto aveva avuto un incidente con uno di loro e il povero animale era rimasto purtroppo ucciso. La sua compagna, distrutta per il dolore, ha provato in tutti i modi di rianimarlo.

Il mondo animale è sempre in grado di stupirci. Molte persone li definiscono dei semplici animali e pensano che non siano provvisti di emozioni e di un’anima. Ma puntualmente e quotidianamente capitano degli episodi che ci convincono che sia esattamente il contrario.

È vero, molte specie vivono di puro istinto e davanti ad un episodio del genere non avrebbero fatto la minima piega. Ma se si tratta di cacatua australiani dal petto rosa, le cose cambiano e di parecchio.

Il commovente video della coppia di cacatua australiani

Riguardo al dove e al come siano arrivati questi due uccelli a quella situazione drammatica, si sa davvero poco. L’episodio è avvenuto probabilmente su una strada australiana.

Forse per via di un incidente con un auto, un maschio di cacatua australiano dal petto rosa è rimasto inerme senza vita sull’asfalto. Un automobilista che è passato da quelle parti poco dopo il fattaccio, non ha potuto fare a meno di fermarsi e registrare in un video quello che gli si stava palesando sotto agli occhi.

Nella clip si vede la femmina dell’uccello che gira intorno al suo compagno e che cerca di svegliarlo. Prima tenta di beccargli il viso, poi, rendendosi conto che non c’è più nulla da fare, inizia un meraviglioso e tristissimo canto.

La scena è così commovente che ha colpito il cuore di centinaia di migliaia di utenti del web da ogni parte del mondo.

La particolarità dell’episodio sta proprio nelle caratteristiche di questo particolare esemplare di pappagallo. Al contrario di molti altri animali, infatti, i cacatua australiani dal petto rosa sono monogami.

Scelgono un partner con il quale costruiscono una famiglia e con il quale resteranno legati indissolubilmente per sempre.