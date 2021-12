La protagonista della storia di oggi ci chiama Janelle ed è una meravigliosa e dolcissima cagnolina che ha dato alla luce ben 11 cuccioli. I suoi ex proprietari l’aveva legata e abbandonata nei pressi di un rifugio, per poi andare via per sempre. Per fortuna, delle persone gentile e adatte ai salvataggi si sono prese cura di lei fino al tanto atteso giorno del parto.

La vicenda è capitata in Texas, ma ben presto ha fatto il giro sul web di tutto il mondo.

Era una mattina come un’altra per il dottor Michael White, veterinario e direttore del rifugio Harris County Animal Shelter di Houston. Si era appena svegliato e stava facendo colazione, quando la sua attenzione è stata attirata dalla tv.

Il telegiornale locale stava riprendendo e mandando in onda delle immagini di quello che sembrava proprio il suo rifugio. Alzando il volume, ha sentito la reporter Janelle Bludau che parlava di un cane abbandonato e legato alla recinzione del rifugio chiuso a chiave e che avrebbe aspettato finché qualcuno non fosse arrivato ad aprire il cancello.

Il dottor White, a quel punto, si è vestito al volo ed è saltato in macchina per raggiungere il rifugio.

Arrivato sul posto, è rimasto sorpreso nel vedere quanto mansueta e dolce fosse quella cagnolina, nonostante avesse appena dovuto affrontare un trauma come l’abbandono.

L’ha portata dentro, l’ha visitata ed ha scoperto che quella cucciola nascondeva una sorpresa. Era incinta e mancava poco al parto.

Janelle da alla luce i suoi cuccioli

Per starle più vicino possibile, il veterinario ha deciso di portare Janelle a casa con lui. Solo pochi giorni dopo il suo arrivo, alle 9:00 di sera di un giorno come tanti, la cagnolina ha iniziato a mostrare i primi segni di un imminente parto.

Nelle ore successive, il dottor White ha aiutato la cucciola a partorire la bellezza di 11 cagnolini fantastici.

Lei è stata una mamma straordinaria fin dal primo momento. Si preoccupava di tenere sempre pulita la cuccia e voleva sempre stare attaccata ai suoi bambini.

Vedere oggi Janelle e la sua fantastica prole è un vero spettacolo. Tutti e 11 i cuccioli stanno benissimo e stanno crescendo con il calore della loro mamma. Quando saranno abbastanza pronti, ognuno di loro troverà una casa amorevole per sempre.