È difficile trovare una casa perfetta per tutti i cani. Oggi proprio per questo abbiamo deciso di parlarvi di un salvataggio a dir poco incredibile. La protagonista è una dolce cagnolina chiamata Asya, che a causa di una grave ferita alla testa, camminava in cerchio. La situazione era davvero delicata.

Il randagismo è una piaga sempre più diffusa e nonostante siano nate migliaia di associazioni, riuscire a combatterlo è davvero impossibile.

La storia di questa cucciola è iniziata quando una volontaria chiamata Elena, l’ha trovata mentre vagava per le strade sola e triste. Non si fidava degli esseri umani ed infatti fuggiva via.

Tuttavia, la donna si è presto resa conto che aveva qualcosa di strano. La cagnolina camminava a cerchio. Non andava avanti come gli altri cani e si vedeva che le sue condizioni erano davvero gravi.

Elena voleva aiutarla a tutti i costi, ma soprattutto voleva capire il motivo dietro il suo comportamento insolito. Così ha lavorato per 2 lunghi giorni per riuscire a conquistare la sua fiducia. Per fortuna è riuscita nel suo obiettivo in fretta.

Dopo aver fatto salire la piccola Asya nella sua auto, l’ha portata tempestivamente dal veterinario. Quest’ultimo l’ha sottoposta ad una visita e a tutti i controlli del caso.

Le condizioni di Asya dopo la visita

Il medico da alcuni esami ha scoperto che purtroppo la cucciola aveva una malformazione al cranio, probabilmente a causa di un colpo alla testa. Inoltre, le mancava anche una parte di cervello.

La piccola è stata sottoposta ad un delicato intervento ed il veterinario per giorni ha fatto di tutto per aiutarla. È tornata a camminare bene in poco tempo. Lo scopo dei ragazzi era di donarle una nuova vita. Ecco il video della sua storia:

Asya per fortuna ha trovato in fretta una famiglia disposta ad adottarla. Quelle persone l’hanno portata nella loro abitazione quando era ancora in convalescenza ed hanno fatto di tutto per farla adattare. Ora anche lei è circondata da tutto l’amore che desidera e che merita.