Ferito dal vicino di casa, il proprietario decide di abbandonare il suo cane in un fosso invece di salvarlo

Nessun cane merita di soffrire, ma la malvagità degli esseri umani non ha davvero alcun limite. Questo cucciolo dal pelo bianco che vedete nelle foto, è stato abbandonato dalla sua famiglia, da quelle persone che amava più di ogni altra cosa.

Quando era soltanto un cucciolo, ha trascorso anni felici amato dal suo proprietario, nutrito e coccolato quotidianamente. Quel grande amore è stato però messo a dura prova, quando il vicino di casa ha fatto del male al povero cane.

Un giorno, l’animale si è intrufolato nel suo cortile e questa cosa lo ha infastidito così tanto, che ha ben pensato di colpirlo, rompendogli la spina dorsale.

Quando il suo umano lo ha scoperto, invece di aiutarlo e stargli vicino, l’ha abbandonato in un fosso e non si è nemmeno degnato di denunciare quel crudele uomo per ciò che aveva fatto al suo amico a quattro zampe.

Il povero cane salvato da una donna

Fortunatamente, una donna si è trovata a passare di lì e quando ha visto le sue condizioni, non è riuscita a rimanere indifferente. È riuscita a portarlo a casa con se, a nutrirlo e a fargli un bel bagno caldo. Nonostante il dolore, il cane aveva capito di essere al sicuro ed aveva iniziato a scodinzolare.

Soltanto dopo, la donna ha capito che aveva bisogno di un veterinario, perché qualcosa non andava. Dopo la visita medica, il cucciolo ha dovuto affrontare una riabilitazione tutt’altro che facile. Ma grazie all’amore di colei che lo aveva salvato dalla morte, è riuscito a trovare la forza per affrontare qualsiasi ostacolo e oggi è guarito.

Nessun cane merita di soffrire così. Per questo è importante denunciare ogni situazione di negligenza e ogni abuso nei confronti dei nostri amici a quattro zampe. Non rimanete indifferenti, non restate a guardare. Tutti gli animali meritano il loro lieto fine.