Vivere per strada da randagio è sicuramente la cosa più terribile per un cucciolo. Ma anche vivere per tanto tempo in un rifugio, senza che nessuno voglia mai adottarti, è piuttosto drammatico. Ne sa qualcosa la povera Fiby, la cucciola protagonista della drammatica storia che vogliamo raccontarvi oggi.

Tutti noi amanti degli animali non smetteremo mai di ringraziare i meravigliosi volontari delle associazioni di salvataggio di tutto il mondo.

Loro si occupano di togliere dalla strada centinaia e centinaia di cuccioli abbandonati che, altrimenti, non avrebbero alcun posto dove andare.

Tuttavia, non tutti questi cuccioli che vengono salvati riescono sempre a trovare una casa amorevole e delle perone gentili disposte ad adottarli e donargli una seconda possibilità di essere felici.

Come nel caso di Fiby, per esempio. Questa cucciola è stata salvata da un’associazione spagnola nel 2019 e da allora, nonostante sia molto dolce ed educata, non ha mai ricevuto alcuna richiesta di adozione.

I volontari non riescono a spiegarsi come questo sia possibile. Per questo motivo, hanno deciso di raccontare la sua storia sui social network.

L’annuncio per l’adozione di Fiby

Sono diversi i post pubblicati su Facebook dall’associazione “A Canceira de Poio“. In questi, oltre a tante foto della cagnolina, gli angeli volontari hanno anche raccontato la sua storia.

Come mai nessuno si è ancora innamorato di quegli occhietti? 🥺 Non capiamo… Fiby non potrebbe essere più dolce ❤️. È vero che è un po’ timida, ma è anche così buona e nobile. Non la vedrai mai finire nei guai.

O ancora:

Fiby è una cagnetta completamente felice quando va a fare una passeggiata 😊, sembra un’altra. Si libera della sua timidezza e si diverte come una matta, soprattutto se trova una buona pozzanghera dove rinfrescarsi e correre.

In un altro post i volontari spiegano che le persone che scelgono di adottare la cucciola devono essere pazienti. E che se anche all’inizio sembra diffidente, ci mette poso ad aprire il suo cuore alle persone.