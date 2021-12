Ogni animale dovrebbe avere la compagnia che tanto desidera quando rimane solo in casa. Oggi proprio per questo, abbiamo deciso di parlarvi di un video che gira sul web da diverso tempo. Il protagonista è un cane chiamato Finn, che non è riuscito a trattenersi quando ha scoperto che stava per entrare in casa un nuovo fratellino a quattro zampe.

CREDIT: PIXABAY

Ogni amico umano è felice nel vedere i propri piccoli stare bene. Questa vicenda, ne è l’ennesima dimostrazione.

Tutto è iniziato quando questa famiglia ha voluto condividere sui loro profili social la loro avventura, ma soprattutto cosa avevano intenzione di fare per il loro cucciolo.

Finn è un golden retriever molto dolce, che vive in quella casa ormai da diversi anni. Ovviamente i suoi amici umani sono felici per averlo nelle loro vite. Per questo ogni giorno si impegnano per donargli tutto ciò di cui ha bisogno.

CREDIT: YOUTUBE

Il cucciolo, inoltre, ha sempre avuto un amore profondo per gli altri cani. Ama giocare e divertirsi con tutti. Infatti ogni volta che lo portano al parco, lui non vuole mai tornare a casa.

Proprio per questo motivo, la sua famiglia poco prima delle feste di Natale, ha deciso di fargli una sorpresa. Desideravano solo renderlo felice, poiché vederlo eccitato per tutti loro, è davvero bellissimo.

La clip virale del piccolo Finn

CREDIT: YOUTUBE

Quelle persone hanno deciso di adottare un altro cane, da un rifugio locale. Ha poche settimane di vita ed hanno deciso di chiamarlo Gus. Volevano donargli una casa per sempre, ma volevano anche rendere felice il loro amico a quattro zampe.

Quando l’uomo lo ha portato a casa, Finn ovviamente era dentro e quando lo ha visto arrivare, non è proprio riuscito a trattenersi. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Il cane ha iniziato a saltare e a correre per tutte le stanze. Era davvero al settimo cielo. Anche il piccolo Gus era felice di poterlo conoscere. Ora con il passare del settimane, i due cuccioli hanno instaurato un bel legame ed amano fare tante cose insieme.