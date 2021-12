Nel 2019, Yesenia Madrigal e Richard Figueroa hanno perso il loro cane Max, mentre vivevano a El Paso, in Texas.

Qualcuno ha lasciato il cancello dell’abitazione accidentalmente aperto e il cucciolo è scappato. I suoi proprietari lo hanno cercato per mesi e chiesto aiuto a tutti i loro amici e all’associazione locale. Ma Max sembrava scomparso nel nulla.

Sei mesi dopo, Yesenia e Richard si sono trasferiti a Omaha, nel Nebraska. Prima di partire, l’uomo ha aggiornato le sue informazioni di contatto con l’American Kennel Association, perché sempre speranzoso di riabbracciare il suo amato amico a quattro zampe.

Due settimane fa, ben due anni dopo da quell’indimenticabile giorno, è arrivato il miracolo tanto atteso. La famiglia ha ricevuto una telefonata, i volontari avevano trovato Max a pochi chilometri dalla sua abitazione e dopo aver letto il suo microchip, avevano scoperto la sua storia e che aveva una famiglia che lo cercava da tanto tempo.

Purtroppo i suoi proprietari non si trovavano in un momento economico facile, così hanno chiesto aiuto sui social. È stata creata per loro una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe. In tanti hanno voluto lasciare il proprio contributo per permettere alla coppia di tornare in Texas e riabbracciare Max. Mentre aspettavano di raggiungere la somma necessaria, è arrivato il gesto altruista e amorevole di un uomo di nome Berry. Quest’ultimo ha preso a cuore la loro storia e si è offerto di pagare tutte le spese di tasca propria. Grazie a questo angelo, oggi Max è di nuovo con la sua famiglia.

La riunione ha commosso tutti, nonostante fossero passati due anni, il cucciolo non aveva mai dimenticato quelle persone che lo avevano amato per tanto tempo e che ora potranno amarlo per tutto il resto della sua vita.

Una storia bellissima, che in poco tempo si è diffusa in tutto il mondo attraverso i social network.