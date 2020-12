Renata Macedo de Jesus, poche settimane fa sulla sua pagina Facebook, ha pubblicato le foto di un cane con un ciuccio. Le immagini sono diventate presto virali ed infatti la fotografa, ha deciso di raccontare tutto ciò che ha scoperto su di lui e sulla sua famiglia umana.

CREDIT: RENADA MACEDO DE JESUS

Tutto è iniziato in una giornata come le altre per la donna. Era uscita nella città di San Paolo, per fare le sue solite commissioni.

Fino a quel momento non aveva notato nulla di insolito. Quando all’improvviso si è trovata davanti ad una scena commovente, che l’ha lasciata praticamente a bocca aperta. Ha visto un cucciolo che stava dormendo con un ciuccio in bocca.

Vicino a lui c’erano anche i suoi due amici umani. La donna ha deciso di fermarsi per avere più informazioni su di loro e per scattare delle foto.

CREDIT: RENADA MACEDO DE JESUS

Ha pubblicato le immagini sul web ed il cane è diventato presto virale. La fotografa, sulla sua pagina, ha raccontato che la coppia vive da senzatetto ormai da molto tempo. Purtroppo hanno perso il lavoro e non sono riusciti più a pagare le spese per la loro abitazione.

Sono diversi anni che vivono in strada ed hanno trovato il cucciolo pochi mesi fa. Era un randagio ed aveva bisogno di amore ed attenzioni. Non aveva mai avuto una casa calda in cui poter vivere.

Cane con un ciuccio: la vicenda

CREDIT: THE DODO

I due signori nel vederlo in quelle condizioni, hanno deciso di tenerlo per qualche giorno. I giorni alla fine si sono trasformati in mesi ed ora hanno deciso di tenerlo vicino a loro, per sempre. La coppia non riesce più ad immaginare la propria vita senza di lui.

Tutta la famiglia non ha una casa ed un posto caldo in cui poter vivere, ma sono tutti felici, perché nonostante tutto possono stare insieme e sono circondati dall’amore e dall’affetto che desiderano nella loro vita.

CREDIT: RENADA MACEDO DE JESUS

Il cane è al settimo cielo per aver trovato degli amici umani, che fanno il possibile per farlo sentire amato e protetto. La fotografa, ha voluto pubblicare la vicenda sul web ed è diventata presto virale. Le persone sono rimaste stupite dal legame di questa dolce famiglia.