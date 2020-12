Fotografano per strada un cane con indosso la stessa divisa di uno spazzino poi qualcuno scopre la storia dietro a quella foto

Questa è la storia di una splendida amicizia. Come ce ne sono tante tra esseri umani e dolci animali a quattrozampe. Ed è la storia di un cane amico dello spazzino con cui non condivide solo la vita e le sue giornate, ma anche la divisa arancione con cui l’uomo tutti i giorni esce per fare il suo lavoro. Dalla quale non si separa mai.

I protagonisti sono Alcenir de Aguiar Oliveira, uno spazzino che ha 50 anni. E il suo adorato cane, Pretinho. I due condividono davvero tutto. E la loro storia ha commosso tutti coloro che l’hanno letta.

Alcenir de Aguiar Oliveira come mansione si occupa di tenere pulita la città di Campo Grande, che si trova in Brasile, a ovest di Rio De Janeiro. Lavora due giorni alla settimana nell’impresa municipale dedicata alla pulizia urbana.

Pretinho non abbandona mai il suo grande amico. E ogni volta che Alcenir de Aguiar Oliveira esce di casa, il cane lo segue. Infatti anche il cucciolo lavora nell’impresa di pulizie, come dimostrano i racconti che ci arrivano dal Brasile.

Avete mai visto un cane in divisa? Ebbene c’è sempre una prima volta. E questo è uno dei più bei racconti che possiate fare. Insieme ad Alcenir, Pretinho esce di casa tutte le mattine per iniziare a occuparsi della pulizia della città. E ovviamente lo fa con tutti gli strumenti del caso. Divisa compresa.

Cane amico dello spazzino, una divisa per due

I due condividono la vita e il lavoro da quando si sono incontrati in occasione delle Olimpiadi di Rio 2016.

E da allora sono inseparabili. Hanno anche la stessa divisa per lavorare, non sono adorabili?

Da allora l’uomo e il cane randagio sono una famiglia. Una squadra perfetta.