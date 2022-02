Ci sono alcune persone nel mondo che amano così la natura e ogni tipo di animale che la popola, che metterebbero a rischio la propria vita pur di salvare una qualsiasi creatura che si trova in evidente difficoltà. Due esempi di eroi del genere, sono senza dubbio Frankie Williams e suo fratello, che si sono resi protagonisti di un atto eroico che, inevitabilmente, è diventato virale su internet.

La vicenda in realtà non è affatto recente. È capitata ormai 7 anni fa, nel 2016, ma è stata così straordinaria da rimanere nella memoria di chiunque e da essere raccontata ancora oggi.

Nell’autunno di quell’anno, alcuni Stati dell’america come Louisiana, Texas, Arkansas e Mississippi, sono stati travolti da un’ondata di piogge insolite che ha causato molte inondazioni.

Alcune zone in particolare si sono ritrovate allagate da oltre 20 centimetri di acqua e ciò ha causato molti disagi a tante persone e poveri animali che popolavano la fauna locale.

In mezzo a questo tremendo caos, fatto di danni ingenti per milioni e milioni di dollari, due persone si sono distinte, tra le tante, per aver fatto tutto ciò che era in loro potere per aiutare i poveri animali in difficoltà.

Frankie Williams e suo fratello diventano eroi degli animali

Frankie Williams, un idraulico di 26 anni residente a Hernando, Mississippi, e suo fratello, hanno sempre vissuto in mezzo alla natura e con un grande amore per qualsiasi tipo di animali.

Vedendo che tante specie della fauna locale erano in difficoltà per il maltempo, hanno avuto una brillante idea per aiutarle.

Mio fratello ed io continuavamo a notare diversi animali che si facevano strada dai boschi allagati in un pascolo di fronte a casa nostra. Avevano una piccola barca a disposizione, così abbiamo pensato di uscire con quella per andare a controllare.

Ebbene nel loro giro di perlustrazione, i due fratelli sono riusciti a far salire sulla loro barca decine di animali tra procioni, lepri e topi campagnoli. Tutti animali che molto probabilmente sarebbero affogati nelle acque dell’inondazione.

Non appena il livello dell’acqua scese, si sono occupati di liberarli nel loro habitat. Il video del loro atto eroico è diventato virale su internet.