Avete presente quando si sta avvicinando una giornata speciale e voi vivete tutto il tempo trepidanti che quel momento tanto atteso arrivi presto? Bene, la cagnolina Frannie vive questa emozione praticamente ogni giorno. Il motivo? Lei ama così tanto il suo postino Dan, che trascorre tutto il giorno alla finestra in attesa che quel furgoncino bianco parcheggi davanti a casa sua.

La cucciola, una chihuahua di soli 5 mesi, è la creatura più dolce che potreste immaginare. Una piccola palla di pelo tutta pepe che riempie di gioia le giornate di Lisa Laskey, la sua proprietaria.

Da qualche tempo, precisamente dal giorno stesso in cui Frannie è arrivata a casa di Lisa, la cucciola ha dimostrato avere un interesse particolare, quello per il postino Dan.

Dan è il porta lettere del quartiere di Lisa ormai da tantissimi anni. Svolge il suo lavoro in maniera assolutamente egregia, è sempre puntuale ed è così cordiale con gli abitanti che tutti, ma proprio tutti, lo amano. Da qualche tempo, per l’appunto, Dan ha una fan in più.

Il giorno dopo che Frannie è arrivata a casa sono uscita in cortile per ritirare la mia posta. Quando lei ha visto Dan, è come se l’avesse colta un colpo di fulmine. Ha iniziato a tremare tutta e ad abbaiare, tanto da attirare l’attenzione di Dan. Lui è sceso dall’auto, l’ha presa in braccio e si è preso tutti i baci che quell’esserino voleva dargli.

La trepidante attesa di Frannie

Da quel giorno, non passa momento in cui Frannie non si siede davanti alla finestra e fissa il vuoto, come se stesse aspettando qualcosa. E qualcosa effettivamente poi arriva e come.

Lei rimane immobile per tutto il tempo, ma quando vede il furgoncino bianco di Dan, inizia a tremare tutta e ad abbaiare.

A quel punto, ogni mattina, Lisa non può far altro che aprire la porta sul retro e lasciarla correre dal suo amico preferito.

Il postino e la cagnolina si scambiano i loro abbracci e baci quotidiani e poi la giornata può proseguire serenamente per tutti.

Una storia davvero dolcissima che merita di essere conosciuta e raccontata.