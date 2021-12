Questa è la storia incredibile della cagnolina Izzy e della sua famiglia, i signori Weaver, che vivono a Santa Rosa, in California. Tutto è cominciato, in pochi istanti, quando un pericoloso incendio ha svegliato tutti nel bel mezzo della notte. Le fiamme avevano accerchiato la casa e minacciavano di morte tutti i presenti nell’abitazione.

I Weaver si sono vestiti e in pochi attimi hanno dovuto lasciare la casa, lasciando dietro di loro tutte le cose più preziose. Se avessero tardato qualche minuto in più, probabilmente non sarebbero sopravvissuti.

Per mettersi al sicuro quelle persone hanno corso a lungo, attraversando muri di fiamme e un ponte di legno avvolto dal fuoco. Alla fine, per fortuna, ce l’hanno fatta.

Tra tutte le cose che avevano dovuto lasciare, ce n’era una che aveva letteralmente devastato il cuore di quella famiglia. Nella ressa, la loro cagnolina di 9 anni di nome Izzy, era fuggita via spaventata verso le fiamme.

La famiglia in quegli attimi aveva dovuto scegliere se rincorrerla e rischiare la vita, oppure rinunciare a lei e mettersi in salvo. Purtroppo, per mettersi in salvo, avevano per forza dovuto scegliere la seconda opzione.

Il miracolo di Izzy

Le ore successive, subito dopo essersi messi in salvo, sono state un vero inferno. Oltre alla casa e a tutti gli oggetti personali, i Weaver erano convinti di aver perso anche la cosa più preziosa di tutte, la loro cucciola.

Jack e Patrick, rispettivamente il figlio e il genero della signora Weaver, però, non volevano arrendersi. Sapevano che Izzy era una combattente (aveva sconfitto due volte il cancro) e che c’era una piccola possibilità che fosse sopravvissuta anche questa volta.

Con molto coraggio, hanno eluso i controlli e i blocchi della Polizia e sono tornati nei pressi dell’abitazione. Volevano provare a cercare la cucciola, anche se quello significava ritrovarsi potenzialmente di fronte ad una scena devastante. Loro. però, dovevano sapere.

Dopo aver vagato per circa 5 chilometri, hanno provato a chiamare Izzy e lei è saltata fuori viva e vegeta. Era sporca di cenere e fumo ed era spaventata, ma era salva.

Un vero e proprio miracolo che è stato ripreso dalle telecamere di Jack. Il momento della riunione di Izzy con la sua famiglia è la cosa più commovente che vedrete oggi.