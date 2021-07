Un episodio davvero incredibile è avvenuto pochi giorni fa. Il cane Fred, che lavora come K9 da circa un anno, ha salvato la vita di una bimba di 6 anni che era stata rapita da suo padre. La vicenda ha avuto il lieto fine che tutti speravano, ma solo grazie all’intervento del cucciolo.

CREDIT: FACEBOOK

Un evento che ha dell’incredibile e che ha lasciato tutti con il fiato sospeso per 2 lunghi giorni. Per fortuna la piccola, nonostante l’accaduto, era in buone condizioni.

Tutto è iniziato lo scorso 26 maggio. La bambina chiamata Kinzleigh Reeder era fuori la sua abitazione e stava giocando. Era una giornata come le altre per lei e sua madre.

La donna tuttavia stava affrontando una separazione complicata con il marito. Infatti stavano discutendo proprio per la custodia della piccola.

CREDIT: FACEBOOK

È proprio durante quei minuti che l’uomo si è presentato fuori la casa ed è riuscito a portare via la figlia. Quando la madre se ne è resa conto, era ormai troppo tardi e non ha potuto far altro che denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine.

Gli agenti vista la giovane età della piccola, hanno avviato in fretta tutte le ricerche. Hanno parlato della vicenda anche con i media locali, ma nessuno aveva informazioni dell’uomo e della bambina.

L’intervento di Fred per recuperare la piccola

Solo 2 giorni dopo i poliziotti hanno deciso di usare l’olfatto dei cani. I loro tentativi non avevano portato ai risultati sperati ed avevano bisogno di aiuto. Hanno trovato un indumento appartenente all’uomo e lo hanno fatto annusare al cucciolo.

Le ricerche sono partite proprio dall’abitazione del padre. Fred ha iniziato a camminare tra i boschi che erano lì vicino e nel giro di pochi minuti, ha trovato una roulotte. È proprio lì dentro che gli agenti hanno trovato il padre con la piccola.

CREDIT: YOUTUBE

L’uomo è stato subito arrestato per il reato di rapimento di minore. Invece la bambina è stata trasportata in ospedale. Nonostante i 2 lunghi giorni lontano da casa stava bene. Inoltre, tutti si sono complimentati con Fred per il suo gesto eroico e per come è riuscito a concludere le ricerche in poco tempo.