Una triste notizia è stata pubblicata su Instagram nei giorni scorsi. Purtroppo Freddy il cane famoso per essere il più alto al mondo, ha perso la vita. La sua amica umana ha voluto annunciare la sua perdita ed ha voluto parlare del suo dolore. Si è spento circondato dall’amore della sua famiglia.

Questo dolce alano era il più piccolo della cucciolata, nessuno sa come abbia fatto a crescere così in fretta e ad ottenere un Guinness World Record. Era già famoso poiché era il più anziano della sua razza.

Claire Stoneman era molto legata a lui e alla sua sorellina a quattro zampe Fleur. Quando sono venuti al mondo, si è follemente innamorata di loro ed infatti ha deciso di tenerli.

Freddy nella sua vita, è sempre stato molto vivace ed allegro. La donna ha raccontato che amava essere coccolato, abbracciato e soprattutto voleva avere sempre le attenzioni rivolte verso di lui.

Quando ha compiuto 8 anni, tutta la sua famiglia umana si è riunita per festeggiare il suo compleanno. Sapevano che vista la sua razza, non avrebbe avuto ancora molto tempo per vivere ed è per questo che hanno deciso di passare del tempo con lui, per renderlo felice.

La sua amica umana, in un’intervista precedente ha raccontato che spendeva circa 500 euro al mese per sfamarlo. Inoltre, ha anche dichiarato che in casa ha distrutto circa 26 divani. Tuttavia, a loro questo non interessava. L’unico desiderio che avevano, era solo quello di donargli l’amore e l’affetto che meritava.

Il triste messaggio della donna dopo la morte di Freddy

Claire, la mattina dopo la sua tragica perdita, ha voluto pubblicare la drammatica notizia sul suo profilo Instagram ed è diventata presto virale. In molti hanno mostrato affetto e vicinanza in questo momento di profondo dolore per tutta la famiglia. La donna ha scritto:

Sono così incredibilmente triste nel dire che Freddy ci ha lasciati stanotte. Era il mio mondo, era il mio cuore. Il miglior cane più grande di sempre ed amava così tanto i suoi seguaci. C’è un vuoto che non può essere colmato. Vola in alto, mio ragazzo grande e coraggioso!

Era il cane più alto al mondo ed infatti ha ottenuto anche il Guinness World Record. Tutti lo consideravano come un gigante gentile, poiché nonostante la sua altezza, amava giocare e divertirsi. Ogni volta che le persone lo fermavano per strada per accarezzarlo, lui era felice.