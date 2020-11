La commovente storia della piccola Freya è diventata presto virale sul web. Per sei lunghi anni, non ha mai trovato una casa, ma dopo aver recitato in un film, è arrivato il lieto fine che tanto desiderava. Ora è circondata dall’amore di una famiglia e da tutto ciò di cui ha bisogno.

CREDIT: FRESHFIELDS ANIMAL RESCUE

La cucciola a quattro zampe, è arrivata nel rifugio di Freshfields Animal Rescue, di Liverpool quando aveva solamente sei mesi. Il medico durante un controllo di routine, ha scoperto che era affetta da epilessia.

Una condizione che purtroppo non ha una cura, ma che nonostante tutto non crea gravi problematiche al cane. Ha bisogno solo di qualche attenzione in più. I volontari sin da subito hanno provato a fare gli annunci per la sua adozione, ma non si è mai fatto avanti nessuno per conoscerla.

Ogni persona nel momento in cui chiamava per avere alcune informazioni, appena veniva a conoscenza della sua patologia, si tirava indietro. Per sei lunghi anni, Freya ha visto tutti i suoi fratellini a quattro zampe andare via da quel posto, con una famiglia amorevole, ma per lei non è mai arrivato il lieto fine che tanto desiderava.

CREDIT: FRESHFIELDS ANIMAL RESCUE

I ragazzi in quel periodo hanno notato anche un suo cambiamento. Era diventata triste e cupa. Non voleva nemmeno più uscire per fare la sua solita passeggiata.

Un giorno però, è accaduto qualcosa di davvero incredibile. Il regista Michael Bay, che ha sempre avuto un amore profondo per gli animali, appena è venuto a conoscenza della sua storia, ha deciso di intervenire.

La seconda possibilità di vita della piccola Freya

CREDIT: PARAMOUNT PICTURES INTERNATIONAL

L’uomo ha voluto darle più visibilità facendola partecipare in uno dei suoi film, Transformers: The Last Knight. Il suo scopo era proprio quello di aiutarla a trovare una famiglia.

Freya ha avuto la possibilità di prendere parte alla scena, proprio con il famoso attore Anthony Hopkins. Tutti sono rimasti stupiti da ciò che ha fatto durante le registrazioni. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

CREDIT: PARAMOUNT PICTURES INTERNATIONAL

Ovviamente il regista è riuscito a raggiungere il suo obiettivo. Poco prima che il film venisse proiettato in tutte le sale cinematografiche, è arrivata la famiglia perfetta per la cagnolina. Ora vive con degli amici umani che si impegnano per donarle tutto l’amore e le cure di cui ha bisogno. Il suo lieto fine ha commosso migliaia di persone.