Le accuse contro Fulvio Sartori risalgono ad aprile 2021. L’uomo di 81 anni di Rocchetta Nervina ha ucciso la moglie Tina Boero, ferendola alla gola ed ha brutalmente ucciso anche la cagnolina di famiglia Luna.

Le motivazioni dietro al suo gesto sono ancora oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine. La sera prima, l’uomo e la donna avevano avuto un’accesa discussione, trasformatasi poi in un omicidio e nell’uccisione di un povero amico a quattro zampe innocente.

Due associazioni animaliste si sono rese parte civile del processo contro l’uomo, in difesa della povera Luna, affinché giustizia venga fatta.

L’Enpa, l’Ente Nazionale Protezione Animali e l’Anpana, l’Associazione nazionale protezione animali natura e ambiente sono rappresentate dai propri legali.

Fulvio Sartori ha allertato i soccorsi

Durante l’udienza, secondo la ricostruzione dei fatti, è risultato che la donna di 80 anni è stata prima colpita alla testa e poi ferita alla gola con un’arma da taglio. In seguito, l’assassino si sarebbe scaraventato contro Luna, ferendola con diversi tagli e poi con un’ultima coltellata al collo. Il tutto mentre le due povere vittime stavano dormendo.

La prossima udienza è stata aggiornata al 29 marzo.

Lo stesso Fulvio Sartori, dopo l’estremo gesto e dopo aver cervato di togliersi la vita, ha allertato il 112. Il pm ha richiesto la registrazione della chiamata, che verrà riprodotta in aula.

I due coniugi vivevano in un’abitazione situata in via Umberto I a Rocchetta Nervina, in provincia di Imperia (Liguria).

Il delitto ha lasciato l’intera comunità sconvolta e incredula. Dopo aver ucciso moglie e cucciola, Sartori ha tentato di tagliarsi le vene e poi ha chiamato il 112. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato il corpo della moglie, ormai senza vita, nella camera da letto.

L’81enne è stato portato in ospedale, per un accertamento sulle sue condizioni di salute e mentali.

Nessuno riesce ancora a credere a quanto accaduto, i due erano visti dalla comunità come una coppia religiosa, che passeggiava con la propria cagnolina per le strade del comune.