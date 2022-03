Un cane può diventare una delle attrazioni turistiche più importanti di un paese, tanto da superare, a livello di valutazioni, monumenti sacri come il Louvre di Parigi o la Statua della Libertà di New York? A quanto pare si! La cagnolina in questione si chiama Milka, ha 7 anni, ed è diventata famosa per essere una delle attrazioni turistiche più importanti di Danzica, in Polonia.

Tutta la Polonia è un paese ricco di storia. La stessa Danzica, che è una delle città più popolose e belle del paese, è piena di chiese, musei, monumenti e luoghi da visitare assolutamente almeno una volta nella vita.

Da qualche tempo, però, a tutte queste attrazioni se ne è aggiunta un’altra tutt’altro che solita, per cosi dire.

Questa adorabile femmina di Golden Retriever, è diventata famosa per i suoi sorrisi e i suoi saluti a chiunque passa sotto il suo balcone. Il passaparola di internet, l’ha resa famosa non solo in tutta la città o il paese, ma addirittura in tutto il mondo.

Milka, una cagnolina da record

Milka vive all’angolo tra le vie Politechniczna e Bohaterów Getta Warszawskiego, nella città di Danzica. Il punto esatto in cui si trova la sua casa, è diventato noto su Google con l’appellativo di “Słodki pies na balkonie”, che letteralmente significa “cane carino sul balcone.

Le persone si recano di proposito sotto casa sua, solo per ricevere un saluto dalla simpatica cagnolina.

La sua fama è cresciuta così tanto, che ha ricevuto una valutazione a 5 stelle su Google Maps e un sito internet tutto suo.

Lei ha anche una pagina Facebook che al momento conta già più di 7mila seguaci e diversi notiziari l’hanno raggiunta per farle delle “interviste”.

Recentemente Google l’ha rimossa dalla sua piattaforma, poiché non è considerata un’attrazione ufficiale della città. tuttavia, la dolce cagnetta si porta a casa una grande soddisfazione, quella di aver ricevuto valutazioni più alte di quelle ricevute dal Louvre di Parigi, dalla Statua della Libertà di New York e dal Tal Mahal in India.

Sono tantissimi i cuccioli diventati famosi in tutto il mondo per diverse ragioni. Milka ha saputo, con il suo carisma e il suo atteggiamento positivo, conquistarsi un posto speciale in questo “olimpo”.