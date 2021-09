Da pochi giorni sul web è stata resa pubblica una clip che ha davvero dell’incredibile. La protagonista è una gallina, che ha vissuto un’esperienza drammatica, poiché è stata attaccata da un falco. Per fortuna vicino a lei c’erano due suoi amici che sono subito intervenuti per salvarla.

CREDIT: YOUTUBE

Una vicenda che ha stupito migliaia di persone e che è diventata in fretta virale sul web. In tanti sono rimasti stupiti per come si sono svolti i fatti.

Il tutto è avvenuto nella fattoria di un uomo chiamato Jaap Beets. Era un giorno come un altro per tutti loro, che erano impegnati a svolgere le solite faccende.

Anche la gallina stava passeggiando tranquilla per il suo giardino. Non era accaduto nulla di insolito fino a quel momento e tutto stava procedendo tranquillamente.

Ad un certo punto però, è avvenuto il dramma che ha sconvolto tutti. Un falco che stava girando in quella zona ormai da diversi minuti, aveva puntato il piccolo animale e voleva attaccarlo.

Infatti dopo aver iniziato a girare su di essa, alla fine ha deciso di scendere per prenderla. Tuttavia, l’uccello non si era affatto reso conto che lei aveva degli amici pronti a difenderla in un momento di difficoltà.

L’intervento del gallo e della capra, per salvare la gallina

Infatti il gallo e la capra, appena hanno sentito la piccola iniziare a fare dei rumori strani, si sono presto girati a controllare. Quando hanno capito che era in pericolo, non hanno perso nemmeno un secondo e sono andati ad aiutarla.

I due animali hanno affrontato il falco, che aveva afferrato la loro gallina. Per fortuna, dopo pochi secondi sono riusciti a farlo andare via. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Ovviamente Jaap Beets quando si è reso conto di ciò che avevano appena fatto i suoi animali, ha deciso di pubblicare la clip, ma non credeva che sarebbe diventata virale in pochi giorni. Ha ottenuto migliaia di visualizzazioni.

