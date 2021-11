Quella di oggi è la storia di una gallina che è fuggita dal suo triste destino ed ha incontrato due amorevoli persone che hanno cambiato la sua vita. In molti ignorano la crudeltà che si nasconde dietro il commercio di pollame. I poveri animali sono trattati come “merce” e la loro vita, per gli allevatori, non ha alcun valore.

Sapendo di essere in pericolo, questa gallina è riuscita a fuggire e a raggiungere la strada. Durante la sua fuga, ha incontrato una coppia che si è subito fermata in suo soccorso.

Quelle due persone sospettavano che l’animale fosse fuggito dall’allevamento e di certo non avevano alcuna intenzione di riportarla in quell’orribile posto. Così, hanno preso la migliore decisione di tutta la loro vita.

Non sapendo quale fosse la cosa migliore da fare e non sapendo a quali problemi legali sarebbero andati incontro, i due umani hanno chiesto l’aiuto dell’associazione Open Cage. Quest’ultima è nota per le sue campagne contro quell’industria e i volontari lottano ogni giorno per salvare quanti più animali possibili. Il loro scopo è quello di garantire a quelle povere anime innocenti un trattamento dignitoso e una morte non violenta.

La nuova vita della gallina

Quando la gallina è stata salvata, era a sull’orlo dell’ipotermia a causa delle basse temperature della regione. Era sola e spaventata, molto affamata e cercava disperatamente un rifugio sicuro. Per fortuna, ha incontrato le persone giuste.

Grazie all’aiuto dei volontari, la coppia è riuscita ad ottenere la libertà legale della gallina. Oggi ha anche un nuovo nome: Victoria.

Durante i primi giorni tra le amorevoli braccia dei due sconosciuti, Victoria era spaventata, ma con il tempo ha capito di potersi fidare di loro.

In poco tempo, è diventata una gallina viziata, tanto che ha iniziato a dormire accanto alla sua mamma e al suo papà. Ha mostrato loro la sua personalità curiosa ed estroversa. Ama stare all’aria aperta, passeggiare in giardino e godersi il sole, ma anche farsi coccolare dai suoi amici umani in soggiorno mentre guarda la televisione.