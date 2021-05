Murphy è il gattino arancione protagonista della storia. Il piccolo animaletto è stato trovato per strada da solo e con una grave ferita alla schiena, dopo essere rimasto vittima dell‘aggressione da parte di un altro animale. Un passante, intenerito dalla scena, ha deciso di prenderlo e di portarlo alla clinica veterinaria.

Il gattino aveva bisogno di cure particolari e nonostante ciò che aveva subito, continuava a mostrare la sua vivace personalità e la sua incredibile voglia di rimanere aggrappato alla vita.

Il team medico ha deciso di contattare Tara Kay, fondatrice di Odd Cat Sanctuary. La specialista ha raccontato:

Abbiamo molta esperienza nei casi di trauma cranico. Aveva quattro settimane e pesava solo mezzo chilo. Ho iniziato a prendermi cura di lui e nutrirlo con una siringa durante il giorno. L’ho portato con me anche durante i turni di notte, per non lasciarlo solo e per tenerlo costantemente sotto controllo. La sua testa è costantemente inclinata, ma i suoi occhi sono limpidi e la sua vista appare normale.