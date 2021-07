Una vicenda con un bellissimo lieto fine è stata pubblicata sul web pochi giorni fa. Il protagonista è un gattino randagio molto dolce, che dopo esser stato trovato a vivere in strada da 2 agenti di polizia, ha avuto la seconda possibilità di vita che tutti speravano. Ora sta bene ed ha tutto l’amore che può desiderare.

CREDIT: FACEBOOK

Storie del genere riescono a commuovere tutti, ma soprattutto sono l’ennesima dimostrazione che nel mondo non esiste solo la crudeltà umana.

Il tutto è iniziato in una giornata come le altre per l’agente Rowsey. Dopo essersi preparato, è salito sulla auto per recarsi a lavoro.

Tuttavia, è proprio durante il tragitto, che per strada strada che ha notato qualcosa di molto strano. C’era un gattino tutto solo che aveva bisogno di aiuto. Piangeva disperatamente e non c’era nessuno disposto ad aiutarlo.

CREDIT: FACEBOOK

Il poliziotto non poteva lasciarlo in quello stato. Infatti dopo aver chiamato il suo collega, si è subito fermato per stare qualche minuto insieme a lui. Il piccolo felino era felice di aver trovato qualcuno disposto a donargli le attenzioni di cui aveva bisogno.

Inoltre, si è mostrato dolce e gentile nei confronti dei due poliziotti. Proprio per questo gli agenti hanno deciso di portarlo alla stazione.

Il lieto fine del gattino randagio

Tutti i suoi colleghi si sono innamorati del cucciolo. Infatti nella giornata in cui è rimasto con loro, è diventato praticamente la mascotte della centrale. In molti si sono divertiti a giocare con lui e a coccolarlo.

Alla fine uno dei poliziotti ha avuto l’idea di tenerlo con loro e tutti ne erano al settimo cielo. Infatti invece di cercare la famiglia adatta al gattino, hanno deciso di preparare una stanza tutta sua, all’interno della stazione.

CREDIT: FACEBOOK

Tante persone si sono congratulate con gli agenti per la loro gentilezza. Storie simili per noi sono la dimostrazione che nel mondo non esiste solo la crudeltà.