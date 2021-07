Oggi vogliamo raccontarvi del bellissimo salvataggio di un gattino. Tutti sappiamo che i gatti sono degli animali estremamente curiosi, che amano esplorare e scoprire cose nuove. Questa loro personalità però, a volte, li mette in pericolo, proprio come è accaduto al protagonista di questa storia.

Il gattino si era perso in autostrada, durante l’ora di punta. Per sua fortuna, un motociclista si è accorto della sua presenza e lo ha salvato prima che fosse troppo tardi e morisse investito.

L’uomo stava viaggiando sull’autostrada di Mosca, quando la sua attenzione è stata catturata da una palla di pelo in mezzo al traffico. Istintivamente, si è subito fermato, consapevole del fatto che di lì a poco una macchina lo avrebbe investito. Nonostante il pericolo del parcheggiare in mezzo alla strada, è sceso dalla sua moto ed è riuscito anche a fermare tre macchine. Poi si è chinato ed ha raccolto il gattino.

Anche un altro autista si è unito a lui nel bellissimo salvataggio. Una donna dal buon cuore, che ha proposto al motociclista di mettere il gattino nella sua auto, così lo avrebbe portato in un luogo sicuro.

Il video del salvataggio del gattino

Il motociclista ha ripreso l’intera scena e l’ha pubblicata su social network. Come potrete già immaginare, nel giro di pochi giorni il video è diventato virale. Sia l’uomo che la donna sono stati elogiati per il loro eroico salvataggio. Molte persone hanno sorriso e hanno sottolineato come entrambi dovrebbero essere d’esempio per l’intera umanità. Il filmato è stato condiviso da migliaia di amanti degli animali, come simbolo di fede e di speranza.

Non è noto cosa sia accaduto in seguito al salvataggio, se il micio sia stato portato dal veterinario e abbia poi trovato una famiglia. Che conta è che sta bene e che due persone non sono rimasti indifferenti davanti alla sua situazione. Se quel giorno il motociclista non si fosse fermato, è molto probabile che il gattino non sarebbe arrivato al giorno successivo.