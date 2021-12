Il video virale arriva dalla città di Napoli, un gruppo di gatti interviene in aiuto di un povero gattino in difficoltà sulle scale

Questo video è stato diffuso sui social circa un anno fa e in breve tempo ha fatto il giro del mondo. Arriva da Napoli ed ha come protagonisti alcuni gatti, precisamente tre. Se ne stavano su un muro delle scale della città, quando hanno notato un gattino in difficoltà.

Il piccolo animale era rimasto bloccato sui gradini, poiché il muro era troppo alto e non riusciva a raggiungerlo da solo. I suoi amici pelosi non hanno esitato nemmeno un momento e sono subito intervenuti in suo aiuto. Sapevano esattamente cosa dovevano fare e non avevano alcuna intenzione di lasciarlo da solo. Erano determinati a raggiungere il loro scopo.

Uno dei gatti è saltato in soccorso del micio, mentre gli altri sono rimasti a fissare la scena con attenzione, pronti ad intervenire in caso di necessità. L’animale ha cercato di afferrare il gattino con la bocca, ma la presa non era abbastanza forte per riuscire a trasportarlo. Nel momento esatto in cui ha saltato verso il muro, il micio è scivolato via dalla sua bocca ed è rotolato per le scale.

Il gatto adulto non si è rassegnato ed è di nuovo sceso dal suo piccolo amico per aiutarlo. Dopo vari tentativi falliti, alla fine è riuscito ad afferrarlo nel modo giusto e a saltare sul muretto portando con sé anche il gattino.

Di seguito potete vedere la scena con i vostri occhi, nel filmato diventato virale sui social network e diffuso in tutto il mondo:

La dolce scena ha scaldato il cuore di tantissime persone, un gruppo di gatti che si ferma in aiuto di un membro più piccolo della colonia, invece di lasciarlo indietro perché debole e incapace di saltare su quel muro alto. Proprio come si fa con gli amici, che non si abbandonano nel momento del bisogno.