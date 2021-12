Questa è la storia di un magnifico salvataggio avvenuto qualche tempo fa nelle Filippine, ad opera di una madre e del suo bambino. Sentendo i pianti disperati provenire da una specie di discarica improvvisata, loro hanno deciso di scavare a mani nude finché non hanno trovato tre cuccioli appena nati che imploravano l’aiuto di qualcuno. Il video mostra le immagini dell’eroico salvataggio.

L’animo gentile non è una cosa che si può imparare ad avere. Ci sono delle persone che nascono così gentili e altruiste, che quando percepiscono che qualcuno è in pericolo, non possono resistere e devono fare di tutto pur di aiutare in qualche modo.

Per descrivere al meglio questo concetto, basta capire e vedere ciò che hanno fatto recentemente una donna di nome Myhla e suo figlio, un bambino di circa 10 anni di età.

La vicenda si è verificata nelle periferie della città di Masbate, nelle Filippine, ma qualcuno ha ripreso tutto in un video e la storia è diventata virale sul web.

La donna e suo figlio avevano sentito dei lamenti provenire da una specie di discarica improvvisata. Più passava il tempo e più quei pianti diventavano disperati, il che significava che qualcuno stava soffrendo là sotto.

Senza pensarci troppo i due si sono avvicinati a quel posto lugubre ed hanno iniziato a cercare tra i calcinacci e le lamiere arrugginite.

Il video del salvataggio dei tre cuccioli

Mentre la madre solleva e sposta le pesanti macerie, le tavole di legno e i pezzi di ferro, il bambino di 10 anni continua a cercare il punto preciso da cui arrivano quei tristi lamenti.

Quando si è aperto un piccolo varco, il ragazzino non ha esitato ad infilarcisi dentro con tutto il corpo.

Dopo qualche secondo di attesa, il bambino è uscito da quel buco infernale con tre cuccioli appena nati tra le mani. Non sembravano affatto spaventati e si erano lasciati prendere senza opporre la minima resistenza.

Ora erano sani e salvi e volevano mostrare gratitudine verso i loro salvatori.

La cosa più dolce della storia è che poi gli eroi e i loro vicini hanno adottato tutti e tre i cagnolini e gli hanno dato una casa amorevole per sempre.