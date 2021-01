Gatto arrabbiato si rifiuta di farsi toccare: l’intervento di un amico speciale

Betty è una dolce gattina, che è stata portata al rifugio Jelly’s Place Animal Shelter. I volontari l’hanno trovata sola ed abbandonata per strada. Non si fidava degli esseri umani e non si lasciava avvicinare da nessuno. Aveva un comportamento aggressivo e ragazzi non aveva idea di come approcciare con lei.

Non sapevamo nemmeno se fosse maschio o femmina. All’epoca aveva soltanto 5 settimane e molto probabilmente non aveva mai avuto contatti umani.

Ogni volta che una persona si avvicinava alla sua gabbia, Betty ritirava il suo corpo e cercava di nascondersi in un angolo.

Davanti alla sua reazione, ogni possibile adottante passava all’animale seguente. Sapevamo che così non avrebbe mai trovato una casa.

Kendal Benken, una delle volontarie del rifugio, ha deciso di occuparsi personalmente della situazione della gatta.

Mi sono offerta di iniziare con lei dei corsi di addestramento e di portarla a casa mia. Di certo, rimanere chiusa in una gabbia non avrebbe giovato alla sua situazione.

La donna è specializzata nell’addomesticamento di animali selvatici.

L’intervento di Kendal per salvare Betty

Per prenderla in braccio, ho dovuto usare un asciugamano. Era aggressiva, ma non perché era cattiva. Betty aveva soltanto tanta paura.

Kendal ha deciso di mettere la micia in una grande gabbia per cani nella cucina della sua casa, in modo che potesse darle le attenzioni e le cure necessarie. La gattina spaventata ha subito attirato l’attenzione dei cani della donna, in particolar modo quella di Truvy. Il cane si è rannicchiato accanto alla gabbia, per cercare di far sentire Betty la benvenuta.

Grazie al cucciolo, la micia ha pian piano cominciato ad uscire dal suo guscio e, dopo pochi giorni, ha accettato l’amicizia di Truvy. Da quel momento in poi, i due hanno instaurato un legame speciale e ogni volta che ne aveva la possibilità, la gatta si sdraiava accanto al cane e si addormentava.

Grazie al mio cane, Betty si è finalmente trasformata in un’adorabile e amorevole gattina, pronta per trovare una famiglia.

Poco dopo, Kendal ha trovato le persone perfette, pronte a prendersi cura di quel gatto ormai amichevole e sicuro di sé. Oggi Betty vive in una casa accogliente con il suo nuovo fratello, un altro gatto di nome Amber.