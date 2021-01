Poche settimane fa, Inside Edition ha deciso di pubblicare una clip, in cui mostra le reazioni di 4 cani diversi, nel momento in cui si trovano un ladro in casa. I loro amici umani sono rimasti stupiti dai loro comportamenti ed infatti il video è diventato presto virale sul web.

CREDIT: INSIDE EDITION

L’esperimento è iniziato grazie ad una vicenda, in cui un uomo raccontava di aver avuto due malviventi in casa. Il suo cucciolo a quattro zampe, ha fatto il possibile proteggerlo.

L’amico umano ha raccontato che il suo cagnolino, ha sempre avuto un istinto di protezione nei suoi confronti. Infatti quando ha sentito che qualcuno stava provando ad entrare, ha iniziato ad abbaiare.

Il signore si è presto reso conto che qualcosa non andava ed è per questo che è andato subito a controllare. È proprio in quel momento che i due ladri sono entrati nell’abitazione ed hanno aggredito l’uomo.

CREDIT: INSIDE EDITION

Il cane sin da subito ha fatto il possibile per proteggerlo. Non voleva che accadesse qualcosa di brutto al suo amato amico umano. Infatti ha abbaiato ed ha chiesto anche aiuto ad alcuni vicini. Grazie al suo tempestivo intervento, il tutto per fortuna si è concluso nel migliore dei modi.

Di conseguenza Inside Edition ha deciso di fare quest’esperimento. Ha chiesto aiuto a 3 persone, che avevano in casa 4 cani diversi tra loro. Tutti però erano sicuri che il loro amico a quattro zampe li avrebbe protetti.

L’esperimento dei 4 cani

Michelle Kellaher è molto orgogliosa del suo labrador di 5 anni, Perry. Nella clip si può vedere il ladro che inizia a tirare i calci alla porta per romperla. Nel momento in cui entra, la donna inizia ad urlare, ma il suo cane invece si proteggerla, fugge via.

Nel secondo caso invece, Kevin Peterson ha deciso di mettere alla prova il suo cane Ruby. Anche in quest’episodio il cucciolo è scappato via, si è spaventato nel sentire quel rumore forte e nel vedere quella persona estranea.

CREDIT: INSIDE EDITION

Gli unici piccoli a quattro zampe che hanno difeso il suo amico umano, sono Dobby e Frodo, due cani di taglia piccola che hanno dimostrato di avere coraggio e forza, per affrontare quella situazione. Tutti sono rimasti stupiti dal loro comportamento.