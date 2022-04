Questa storia ha commosso tutti quanti da quando è apparsa sui social, facendo in breve tempo il giro del mondo. Impossibile non commuoversi leggendola: il gatto piange per la morte del bambino che ha sempre considerato come il suo miglior amico. Gli manca davvero tantissimo, come raccontato dalla mamma del piccolo.

Il 29 gennaio 2021, Daiane Aparecida, una donna che vive a São José dos Pinhais, comune del Brasile nello Stato del Paraná, parte della mesoregione Metropolitana de Curitiba e della microregione di Curitiba, ha commosso tutti raccontando la sua storia.

Su un gruppo Facebook ha voluto parlare dell’amore l’amore che il suo gattino Oddie aveva per suo figlio Danilo, scomparso nel 2018 all’età di 5 anni a causa della leucemia. Dopo la morte del ragazzino, il felino non lo ha mai dimenticato e piange ancora per lui.

Daiane Aparecida ha raccontato che ancora oggi Oddie piange di nostalgia: del resto era stato proprio Danilo a salvare il gattino dopo aver visto un’auto lanciarlo fuori dal finestrino quando era ancora un cucciolo. Da allora sono diventati inseparabili.

Il gattino è stato salvato nel 2017. Danilo e Oddie hanno vissuto insieme solo un anno, ma questo è bastato per creare un legame davvero indissolubile, che continua ancora oggi che il bambino non c’è più. Ma Oddie non lo dimentica e non lo dimenticherà mai.

Gatto piange per la morte del bambino e non dimentica il legame che si era creato

Il bambino si è sempre preso cura del gattino, sin dal momento in cui lo ha salvato. Gli dava da mangiare, giocava con lui, gli raccontava storie, dormiva con il suo amato micio. Il loro legame era molto profondo, per questo il gatto ha fatto difficoltà ad accettare la sua assenza.