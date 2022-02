La sua mamma non lo ha voluto più e lui rischiava di morire, ma delle persone eccezionali si sono prese cura di lui: la storia del gatto Rusty

Il protagonista della storia di oggi si chiama Rusty ed è un meraviglioso gattino arancione, che dopo tante sofferenza, fatta anche di abbandoni e solitudine, ha finalmente trovato il suo posto felice nel mondo. Oggi vive con la sua nuova famiglia e con i suoi fratelli pelosi e non potrebbe davvero essere più felice di così. Leggi di seguito per scoprire qualcosa in più sulla sua incredibile storia.

I primi giorni di vita di questo gattino non sono stati affatto semplice. Purtroppo non è così insolito che una mamma gatta rinunci di badare ad uno o più dei suoi cuccioli appena nati.

Se nessuno si accorge di questo, questi poveri gattini scartati rischiano seriamente di morire. Ma per fortuna nel mondo ci sono tanti volontari che non lasciano indietro nessuno, soprattutto gli animali che sono più in difficoltà di altri.

Questo gattino arancione, ad esempio, si è ritrovato a casa di persone sconosciute: la sua famiglia adottiva temporanea.

Danica Floto, la sua mamma adottiva temporanea, lo ha chiamato Ranger e si è presa cura di lui come meglio poteva.

Il micio, capendo che quella donna gli voleva un gran bene, si è legato a lei in modo davvero straordinario ed ha iniziato a seguirla ovunque e attirare costantemente la sua attenzione.

Si sentiva il re di casa e voleva sempre stare in braccio o sulle gambe.

La nuova famiglia di Rusty

Tutto è cambiato quando in casa di Danica sono arrivati altri gattini orfani. Ranger a quel punto ha avuto il suo sviluppo definitivo. Amava sempre di più stare con gli altri gattini e si vergognava di ricevere baci davanti ai suoi amici.

Ma ormai il micio era abbastanza grande e sano per trovare una famiglia per sempre.

Ovviamente, grazie alla sua bellezza, non è passato molto tempo prima che una famiglia lo notasse e lo volesse in casa.

Oggi il suo nome non è più Ranger, ma Rusty. La sua mamma ed il suo papà umani lo amano follemente e gli permettono di fare tutto ciò che vuole in casa.

Rusty ha anche due fratelli pelosi, la gattina Luna e il cucciolo Titan. Vedere le loro foto e i video delle loro gag è qualcosa di davvero straordinario.