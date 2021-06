Gatto rompe 18 uova in un istante: come ha fatto? Il video mostra l’attimo esatto in qui si consuma il disastro

Un gatto che rompe 18 uova. E ci mette davvero pochissimo a fare un disastro che lasciato tutti senza parole. In un video pubblicato su TikTok e che mostra le immagini di una telecamera di sorveglianza di un negozio, si vede il micio che imperturbabile non solo combina il guaio, ma non si preoccupa minimamente di quello che ha fatto.

Fonte Pixabay

I gatti, si sa, non vanno tanto per il sottile. Sono in grado di passare tra soprammobili posizionati su mensole altissime e in bilico senza causare alcun problema e rompere invece una cassa con 18 uova dopo aver deciso di schiacciare un pisolino lì sopra.

I micetti sono anche famosi per dormire nei posti più assurdi. In questo caso non è stata una grandiosa idea quella di posizionarsi sopra alimenti così fragili come le uova. E infatti in pochissimi istanti tutte quelle uova vanno in frantumi, per un goffo movimento del suo corpo. Ma lui sembra non curarsene.

Le immagini pubblicate su TikTok arrivano da una telecamera di sorveglianza di un negozio. In quel momento non c’è nessuno nei paraggi. E il gatto sta dormendo beatamente sopra il bancone della cassa. Ma dietro di lui le uova sono in agguato.

Non si sa per quale motivo a un certo punto il gatto ha deciso di girarsi. Nel farlo, però, finisce fuori dal bordo del tavolino e le sue unghie, forse in un ultimo tentativo di salvataggio, si aggrappano al contenitore delle uova. Che cade rovinosamente a terra con lui.

Fonte TikTok @lconsentida

Gatto rompe 18 uova tra l’incredulità di tutti

Dopo il fattaccio si vede arrivare un commesso che non può far altro che constatare il guaio combinato da quel micino decisamente maldestro, che aveva scelto il luogo peggiore dove schiacciare un pisolino.

Sarà poi rimasto a dare una mano a pulire o sarà fuggito via dallo spavento?