Una vicenda straziante è avvenuta poche settimane fa. Kirsten Miceli, tre mesi dopo la scomparsa del suo amato gatto Ghost, ha scoperto che in realtà era nell’abitazione del suo vicino di casa. L’uomo lo ha rubato alla famiglia ed ora, nonostante l’intervento delle forze dell’ordine, non vuole restituirlo.

Un evento drammatico, che ha scosso migliaia di persone. Ovviamente l’episodio è diventato presto virale sul web e in molti, sono sconvolti da quello che stanno vivendo queste persone.

Kirsten ha raccontato ad un quotidiano locale, di aver adottato il gattino durante l’emergenza sanitaria. Il suo scopo era proprio quello di portare allegria e spensieratezza alle sue figlia, già turbate da ciò che stava accadendo in tutto il mondo.

Tutti hanno instaurato un rapporto speciale con il piccolo Ghost e nonostante l’avessero adottato da poco tempo, era diventato un vero e proprio membro della famiglia.

Un giorno, è avvenuto un evento drammatico. Il gattino è riuscito ad uscire dalla porta e da quel momento i suoi amici umani, non sono riusciti più a rivederlo. Kirsten e suo marito hanno pubblicato diversi appelli sul web ed hanno anche tappezzato la città di volantini, ma nessuno aveva notizie del piccolo a quattro zampe.

La donna, una mattina, ha sentito il suo vicino di casa parlare proprio del suo gatto. Nel momento in cui è scesa ed ha guardato alla finestra, ha scoperto che in quell’abitazione, c’era Ghost. Ovviamente è andata in fretta a suonare alla loro porta, ma quelle persone si sono rifiutate di ridarle il gatto.

L’intervento della polizia per il piccolo Ghost

Kirsten e il compagno, sconvolti dall’accaduto, hanno deciso di allertare in fretta le forze dell’ordine, che sono arrivate sul posto in pochi minuti. Il vicino ha raccontato agli agenti che ha trovato quel gattino in strada e che era in gravi condizioni.

Lo ha portato nella sua abitazione ed ha fatto il possibile per farlo tornare a stare bene. Adesso non vuole ridarlo indietro, poiché dice che è molto legato a lui, proprio come tutta la sua famiglia. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Kirsten non vuole rinunciare al suo Ghost ed infatti il 7 febbraio, sia lei che l’uomo dovranno andare in Tribunale, per chiarire tutta la vicenda. Tutto il vicinato si è riunito per cercare di aiutare la donna a riabbracciare il suo amato animale domestico.