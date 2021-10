Larry si è nascosto tra i peluche della sua mamma per il suo pisolino, ma la sua foto è diventata un vero rompicapo sui social network

La foto di Larry è diventata un vero e proprio rompicapo sui social network. Il micio birbante si è nascosto così bene tra i cuscini della sua mamma umana, che è davvero difficile da individuare.

Credit: 5crazycats – TikTok

Quando la donna si è resa conto di dove si era nascosto per schiacciare il suo pisolino, non ha potuto fare a meno di prendere il cellulare e riprendere la scena. Quando ha pubblicato il post sui suoi profili social, di certo non immaginava che avrebbe riscosso così tanto successo!

La gente ha iniziato a condividere le foto del gatto a mo’ di gioco/indovinello sfidando i propri amici. Oggi vogliamo sfidare anche voi e scoprire in quanti riescono a trovare il “gatto vero” nella foto. Siete pronti? Osservate con attenzione e trovate Larry:

Credit: 5crazycats – TikTok

Tutti sanno quanto i gatti amino nascondersi. Negli armadietti, nelle scatole, sui mobili più alti e nei posti più assurdi. Larry però ha superato molti dei suoi colleghi a quattro zampe!

Ma dove si è nascosto Larry?

Ancora niente? Provate allora a guardare il divertente video che la mamma umana del gatto birbante ha pubblicato su TikTok e se ancora non riuscirete a trovare Larry, vi sveliamo la soluzione. Eccolo qui:

Allora, lo avete trovato? Se no, vi diamo un piccolo indizio: l’orso peluche con scritto “LOVE YOU”.

Ecco la soluzione

Il micio si trova esattamente sotto il braccio dell’orso. Guardate nella foto di seguito:

Credit: 5crazycats – TikTok

Bene, ora avete trovato Larry e anche voi state ammettendo che è stato davvero bravo a nascondersi! Un livello di abilità che meriterebbe proprio una medaglia! Non trovate?

Condividete anche voi il simpatico giochino con i vostri amici, vediamo in quanti riescono a trovare il gatto senza andare direttamente alla soluzione! Siamo certi che ci riusciranno davvero in pochi!