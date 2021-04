Genitori costringono una bambina ad abbandonare la sua cagnolina: la piccola scrive una lettera commovente e decide di fare la cosa più giusta

Cristalita è una cucciola trovata abbandonata insieme ad un biglietto scritto dalla sua piccola proprietaria umana. La bambina è stata costretta dai suoi genitori, a disfarsi della sua amica a quattro zampe. La vicenda arriva dal Messico, precisamente dalla città di Tijuana.

A raccontare quanto accaduto sul web, una volontaria di nome Paty, che si è ritrovata testimone della scena. Ha aperto la porta della sua casa ed ha trovato una scatola con un cane, una lettera e delle monetine. Quando ha letto quelle parole, si è commossa. Ecco cosa c’era scritto:

Ciao, mi chiamo Jasmín e lei è Cristalita. Ho dovuto lasciarla alla tua porta perché i miei genitori non la vogliono perché non è di razza come la sua mamma.

Ho pensato che era meglio lasciarla a te in modo che non soffra il freddo e abbia del cibo. Non posso prendermi cura di lei, ho solo 7 anni e non mi danno molti soldi per il suo cibo. Prenditi cura di lei ti prego, ti lascio 8 pesos, dille che la amo.

Paty ha deciso di pubblicare tutto sul web, sia per aiutare Cristalita e sia per sensibilizzare le persone verso la sterilizzazione dei cani. In pochissimi giorni, il post della volontaria si è diffuso in tutto il mondo e la storia della bambina, ha commosso migliaia di persone.

I genitori l’hanno costretta ad abbandonare il cane e non poteva disubbidire, così ha ben pensato di lasciarlo fuori porta di una volontaria. Era certa che in questo modo, la sua amica pelosa sarebbe stata al sicuro.

Paty ha portato la cagnolina dal veterinario, per tutti i controlli di routine e tra non molto, si occuperà anche di cercarle una famiglia amorevole. Nel frattempo, continua a raccontare la sua storia sul web, per dimostrare l’importanza della sterilizzazione. La mamma di Cristalita si è accoppiata per strada e quando ha dato alla luce una cagnolina non di razza pura, la famiglia ha scelto di disfarsene.