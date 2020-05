Genova, cane precipita nel burrone, i loro padroni lo seguono Genova, cane precipitata nel burrone, fondamentale l'intervento dei Vigili del Fuoco

Una vicenda davvero incredibile è avvenuta lo scorso giovedì. Un cane è precipitato in una burrone ed i suoi amici umani, per salvarlo, sono andati da lui, ma tutti e tre sono rimasti bloccati. E’ stato chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, che dopo diverso lavoro, sono riusciti a salvarli.

Un evento che per fortuna si è concluso nel migliore dei modi. Ora tutti e tre stanno bene e non hanno riportato gravi conseguenze.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il fatto è avvenuto a Bargagli, in provincia di Genova. Era un giorno come un altro per la coppia.

Sono usciti per portare il loro cucciolo a fare una passeggiata su un sentiero a Sant’Alberto e tutto stava procedendo tranquillamente, non era la prima volta e non stava accadendo nulla di strano.

All’improvviso però, per cause ancora da chiarire, il loro cane è caduto nel burrone e non riusciva più a risalire da solo. I suoi amici umani, sin da subito, hanno capito che dovevano fare qualcosa.

Così, senza rifletterci, sono scesi anche loro, con la speranza di poterlo salvare, ma alla fine sono rimasti tutti bloccati. Per loro sono stati momenti di paura, poiché nessuno sapeva come sarebbe andata a finire.

Per fortuna, però, grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino, che sono arrivati sul posto tempestivamente, il tutto si è concluso nel migliore dei modi.

I pompieri sono riusciti a far risalire la coppia ed anche il loro cane. Nessuno di loro ha riportato gravi conseguenze ed infatti, dopo il terribile incidente, sono potuti tornare a casa, sani e salvi.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda davvero incredibile.