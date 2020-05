Uomo salva un cane abbandonato nell’autostrada trafficata Un uomo ha deciso di intervenire per salvare un cane che era stato abbandonato in un'autostrada molto trafficata

Ci sono degli eroi che con i loro gesti ci fanno capire che c’è speranza per l’umanità. Come nel caso di quest’uomo che ha sfidato le auto di un’autostrada trafficata per poter salvare un cane abbandonato, che rischiava di morire schiacciato dai mezzi in corsa.

Questa bellissima storia ci arriva da Bucarest, in Romania. Un uomo, mentre stava viaggiando su quest’autostrada che di solito è molto trafficata, ha visto che c’era un cucciolo che era stato abbandonato. Stava rischiando la vita, perché avrebbe potuto finire sotto i mezzi in corsa. Quest’uomo ha deciso di buttarsi in mezzo al traffico, cercando di evitare le auto, per poter raggiungere quel povero cane spaventato.

Ovidiu Rosu è l’uomo che è diventato l’eroe del momento a Bucarest. Ama molto gli animali e infatti di professione è medico veterinario. Quando ha visto il cane nascosto sotto il guard rail che separa le due corsie e ha visto il traffico che in quelle ore c’era in strada ha subito pensato di intervenire. È sceso dalla sua automobile e si è gettato verso il cane, evitando di un soffio le macchine che sopraggiungevano e riuscendo a schivarle e ad arrivare sano e salvo dall’animale.

I veicoli erano velocissimi e il cane rischiava di morire schiacciato. Non è stato facile arrivare da lui, ma alla fine questo ragazzo coraggioso che merita ogni nostro ringraziamento e i nostri più sentiti applausi ce l’ha fatta.

Il problema non era solo raggiungere il cane, era anche riportarlo indietro alla sua macchina sano e salvo, evitando di nuovo i mezzi.

Non è stato facile portarlo in salvo, anche perché il cane era diffidente. Il veterinario ha dovuto guadagnarsi la sua fiducia.

Il veterinario ha portato a casa il cucciolo e si è preso cura di lui, chiamandolo Berta, era una femmina e cercandole una casa per sempre.