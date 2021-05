Una vicenda incredible è accaduta a Genova, precisamente in via San Vincenzo. Un cane di razza pit bull è precipitato dal secondo piano di un’abitazione e si è schiantato a terra, davanti agli occhi dei passanti che stavano facendo le loro commissioni nei negozi.

Credit: pixabay.com

Su posto, in soccorso dell’animale, sono subito arrivati gli operatori dell’ambulanza della Croce Gialla. Secondo le prime notizie riportate, sembrerebbe che il pit bull non sia in pericolo di vita. Ha riportato soltanto delle fratture alle zampe.

La famiglia del pit bull non era in casa: rintracciata grazie al microchip

La famiglia è stata contattata grazie al microchip, ma al momento dell’incidente il cane era in casa da solo. Non è ancora nota la dinamica dell’incidente. L’animale si trovava all’interno dell’abitazione e all’improvviso è precipitato dal balcone al secondo piano.

Credit: Facebook

L’intervento delle forze dell’ordine

Sulla vicenda sono intervenuti anche gli agenti della polizia, che hanno ascoltato i presenti, testimoni dell’intera scena. Nessuno ha visto come sia accaduto. Il cane è precipitato ed, improvvisamente, è atterrato sull’asfalto mentre i passanti facevano shopping.

Tra le prime ipotesi, si pensa che il cane sia riuscito a salire sul davanzale della finestra, lasciata aperta o non chiusa nel modo corretto e poi sia precipitato nel vuoto.

Ciò che conta, è che il cucciolo non sia in pericolo di vita. Le fratture avranno bisogno di riposo e cure, ma con il tempo tornerà a stare bene.

Credit: pixabay.com

I passanti sono rimasti sconvolti dalla scena. Un cane è piombato all’improvviso tra loro e tutti si sono avvicinati per valutare le sue condizioni di salute. Fortunatamente i soccorritori si sono precipitati sul posto in aiuto dell’animale e la presenza del microchip ha permesso di rintracciare la famiglia.

Quanto accaduto si è presto diffuso sui social. Bisognerà attendere ancora un po’ per ulteriori notizie sulle condizioni di salute del pit bull.