Missy è la cucciola protagonista di questa storia. Dopo aver scoperto del suo stato di gravidanza, il suo proprietario ha ben pensato di disfarsi di lei e di gettarla in mezzo alla strada. La povera mamma ha vagato disperata, giorno dopo giorno, in cerca di un riparo e per procurarsi quel poco cibo necessario per rimanere in forze.

Credit: Karen Altieri / Facebook

Fortunatamente, un giorno dopo una chiamata, i volontari dell’associazione del posto, sono venuti a conoscenza della sua storia ed hanno deciso di intervenire in suo soccorso.

Una volta salvata, i ragazzi hanno portato Missy al Paws Rescue Group, per una visita medica di controllo e per garantirle tutte le cure di cui aveva bisogno.

La sua pancia era gigantesca e necessitava di essere visitata da un veterinario esperto. Dopo la visita, il medico ci ha informato che era quasi giunta al termine, entro una settimana avrebbe dato alla luce i suoi cuccioli.

Credit: Karen Altieri / Facebook

Viste le sue condizioni, i soccorritori non volevano lasciare Missy chiusa in un box del rifugio, così l’hanno affidata temporaneamente ad una donna di nome Karen Altieri, che si è offerta di tenerla in stallo.

Dopo 3 settimane, la cagnolina non aveva ancora dato alla luce i suoi cuccioli. La sua pancia era diventata così grande, che non riusciva più nemmeno a muoversi.

Passava le giornate a piangere per il dolore. Sia noi che Karen, eravamo molto preoccupati. Abbiamo cercato di fare il possibile, poi il giorno tanto atteso è finalmente arrivato.

Il parto di Missy

Missy sleeping; pups resting and nursing. Posted by Karen Altieri on Thursday, February 11, 2016 Credit video: Karen Altieri – Facebook

Dopo giorni di paura e preoccupazione, Missy ha finalmente iniziato a dare alla luce i suoi cuccioli. Era circondata dalla sua squadra speciale, persone che la supportavano in quel delicato momento. Dopo diverse ore, i volontari sono riusciti a contare ben 12 cuccioli. Purtroppo, due di loro non sono riusciti a sopravvivere per via di alcuni problemi di salute.

Credit: Karen Altieri / Facebook