Gettati in mezzo alla neve, tremavano per il freddo e per la paura: “Si rannicchiavano uno sull’altro per cercare di scaldarsi”

Oggi vi raccontiamo del bellissimo salvataggio di due cuccioli. Ci sono persone che amano gli animali e che quando ne vedono uno in difficoltà, non riescono a rimanere indifferenti. Questo salvataggio, inizia proprio con un buon samaritano. Un giorno, l’uomo stava passeggiando in direzione casa, quando ha notato due cuccioli abbandonati in mezzo alla neve.

Credit: Paw Rescue / Youtube

I piccoli animali se ne stavano rannicchiati, completamente fradici e spaventati.

Non potevo sapere quale mostro li avesse abbandonati lì, ma una cosa la sapevo. Se li avessi ignorati anche io, non avrebbero superato la notte. Così, sono andato a prendere una coperta. Nel tragitto continuavo a vedere la scena di quei due poveri cuccioli che tremano dal freddo e si rannicchiavano l’uno sull’altro, nel tentativo di scaldarsi.

Una volta tornato dai cagnolini, il soccorritore li ha avvolti in una calda coperta e, in braccio, li ha portati al caldo a casa sua.

Credit: Paw Rescue / Youtube

Una volta arrivato a casa, gli ho fatto un bagno caldo e li ho asciugati. Era troppo congelati. Finalmente erano caldi e il loro pelo era morbido e bellissimo. Quando hanno capito che li avevo aiutati, hanno anche smesso di avere paura. Non tremavano più, né per il freddo, né per la paura.

Dopo aver trascorso la notte al sicuro, l’uomo ha deciso di portarli dal veterinario per un controllo.

Credit: Paw Rescue / Youtube

Fino a quando non saranno pronti per una casa, i due cuccioli potranno contare sull’amore e le cure di questo meraviglioso angelo. L’uomo ha ripreso l’intero salvataggio in un video, che hai poi pubblicato sui social network. Nel giro di poco tempo, migliaia di persone si sono complimentate con il soccorritore e le immagini dei due cagnolini, si sono diffuse ovunque!

Ci auguriamo che i due fratellini crescano sani e in salute e che presto trovino una casa dove essere felici per il resto della loro vita!