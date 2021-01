“Gettato via, rifiutato come qualcosa di ormai troppo vecchio. Mi sono avvicinato, l’ho guardato negli occhi e…”, così inizia il racconto del ragazzo

Il cane che vedete nelle foto di seguito, si chiama Pax. La sua storia inizia con una chiamata ai volontari dell’associazione Hope For Paws. Un passante ha voluto allarmarli riguardo un cane abbandonato al confine tra gli Stati Uniti e il Messico. Le sue condizioni sembravano piuttosto gravi e quella persona al telefono, era convinta che soltanto l’intervento dei ragazzi avrebbe potuto salvarlo dalla morte.

Dopo un lungo viaggio, un volontario di nome Eldad ha raggiunto il punto indicato e ha iniziato a cercare il cane abbandonato.

Aveva un piatto con delle crocchette vicino. Qualche buon samaritano, forse lo stesso che ci aveva telefonato, gli aveva lasciato del cibo. È sempre bello vedere come una persona non riesca a rimanere indifferente davanti alla sofferenza di un animale. Quel povero cane abbandonato era spaventato, ma allo stesso tempo aveva un disperato bisogno di aiuto. In pochi minuti sono riuscito a conquistare la sua fiducia. L’ho guardato negli occhi e l’ho chiamato Pax.