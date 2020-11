La morte di Gigi Proietti ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo della televisione. Un attore e un grande talento del teatro, che per anni ci ha fatto divertire e sorridere. Oggi noi vogliamo ricordarlo, oltre che per la sua simpatia e la sua bravura, per quel suo grande amore che ha sempre dimostrato verso gli amici a quattro zampe.

Da sempre amante degli animali, nel corso della sua vita Gigi si è preso cura di tanti amici pelosi. Non ha mai nascosto di appartenere a questo meraviglioso mondo.

Tutta la famiglia Proietti ha sempre condiviso la vita con animali come cani, gatti e anche galline. Lo stesso Gigi raccontò che la maggior parte di loro erano randagi tolti dalle strade o trovati nei pressi della sua abitazione.

Tra tutti i suoi salvataggi, quello che i suoi fan ricordano di più, è quello della volpina Volan. La cucciola ha fatto parte della famiglia Proietti per ben 16 anni. Salvata da un annegamento, si è poi ritrovata a vivere in una bellissima casa, circondata dall’amore di quelle persone che si sono prese cura di lei per il resto della sua vita.

La cagnolina Volan ha accompagnato le figlie dell’attore durante la crescita e, quando è morta, ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tutta la famiglia.

La morte di Gigi Proietti

Credit: Rai- YouTube

Il 2 novembre 2020, il giorno del suo 80esimo compleanno, l’attore è morto all’interno della clinica romana di Villa Margherita, dopo 15 giorni di ricovero.

Gigi soffriva di problemi al cuore. Purtroppo ha avuto un netto peggioramento ed è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva della struttura sanitaria.

La moglie Sagitta Alter e le sue due figlie si sono chiuse nel loro dolore. Hanno chiesto riservatezza, ma hanno promesso che comunicheranno la data e il luogo del funerale dell’attore.