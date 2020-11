Quando si parla dei pilastri del cinema italiano ,una delle prime figure che viene in mente è sicuramente quella di Gigi Proietti, grande artista nostrano. Per questo motivo, ecco chi è la sua compagna, Sagitta Alter, e tutte le informazioni reperibili sulla sua persona.

Biografia di Sagitta Alter

Come spesso capita all’interno del mondo dello spettacolo, nonostante la fama di Gigi Proietti, di Sagitta Alter si hanno poche informazioni. Sappiamo che la donna non è di origini italiane, bensì svedesi, e che è arrivata in Italia per lavoro.

Infatti, stando a quanto ricavato dalle varie interviste negli anni, la donna è venuta qui per fare la guida turistica, proprio nella bella Roma. Quello che l’ha, però, convinta a rimanere nella nostra nazione è l’amore. Infatti, proprio qui in Italia la donna ha conosciuto quello che è stato l’amore di una vita.

Relazione con Gigi Proietti

L’amore tra i due, come anche la loro relazione, è stato consolidato nel lontano 1967. I due, in realtà, si erano conosciuti ben 5 anni prima, nel 1962, anno in cui Sagitta Alter arrivava per la prima volta dalla Svezia. A quei tempi, Gigi Proietti stava appena muovendo i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo.

Stando a quanto dichiarato dallo stesso attore a diversi giornali locali, la donna sarebbe dovuta tornare in Svezia dopo aver concluso i suoi impegni lavorativi. Sta di fatto che nel suo Paese non ci è mai tornata, decidendo di stabilirsi definitivamente in Italia.

Il mancato matrimonio

In molti si sono sempre domandati perché la coppia non sia mai convolata a nozze. Stando a quanto riportato da alcune testate giornalistiche, pare che il fatto fosse più che voluto. Infatti, Gigi Proietti dichiarò che lui e la sua consorte non vollero mai veramente sposarsi, dato che non tenevano molto al simbolo del matrimonio.

Questo, però, non li ha mai limitati. Infatti, sappiamo che hanno sempre vissuto al 100% la loro relazione, fino alla scomparsa dell’attore, avvenuta il 2 novembre del 2020. Infine, da questo amore sono nate due figlie: Carlotta e Susanna Proietti.