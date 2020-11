Gigi Proietti è morto intorno alle 5.30 del 2 novembre 2020. L’attore romano era ricoverato in terapia intensiva in una clinica da 15 giorni per problemi cardiaci. Nel giorno della morte avrebbe compiuto 80 anni.

A dar il triste annuncio è stata la famiglia:

Nelle prime ore del mattino è venuta a mancare all’affetto della sua famiglia Gigi Proietti. Ne danno l’annuncio Sagitta, Susanna e Carlotta. Nelle prossime ore daremo comunicazione delle esequie.

Avrebbe compiuto 80 anni e aveva, da sempre, ironizzato sulla sua data di nascita, il 2 novembre.

Che dobbiamo fa’? La data è quella che è, il 2 novembre.

L’attore romano era ricoverato in una clinica da 15 giorni per problemi cardiaci. Il 1 di novembre, in tarda serata, il quotidiano Il Tempo aveva fatto sapere di un peggioramento delle sue condizioni. L’attore era in terapia intensiva ed era stato sedato.

La moglie e le due figlie gli erano rimaste accanto fino a mezzanotte poi hanno lasciato la clinica dov’era ricoverato. Alle prime luci dell’alba, il grande attore si è spento. La famiglia ha voluto mantenere il riserbo e ha promesso che, a breve, daranno informazioni sulla data e il luogo del funerale.

Gigi Proietti ha, alle spalle, una lunghissima carriera. Ha lavorato in teatro, cinema, serie tv ed era molto amato. La sua morte coglie tutti di sorpresa. In estate aveva fatto dei progetti, parlava di un ritorno sulle scene una volta finita l’emergenza sanitaria.