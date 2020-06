L’immagine della biblioteca: riesci a trovare il gatto nascosto? Il gioco del gatto nascosto nell'immagine della biblioteca: riesci a trovarlo in meno di 2 minuti?

Il gioco è partito da un post su Twitter e adesso sta impazzando i social network. C’è un gatto nascosto nell’immagine della biblioteca, riuscite a vederlo? Una sfida che deve essere completata entro 2 minuti! Tutti sappiamo quanto i gatti amino nascondersi e come, molto spesso, trovino dei posti davvero assurdi! E ci stanno anche comodi!

Guardate con attenzione l’immagine di seguito e diteci se avete trovato il gatto dopo due minuti:

È stato difficile vero? Pensate che più di centomila persone non ci sono riuscite e si sono arrese!

L’immagine è stata pubblicata da Kate Hinds sul suo profilo Twitter, un redattrice di New York. A tutti quelli che non ci sono riusciti dopo i due minuti, la donna ha dato un indizio: il micio si trova al centro dell’immagine. Riproviamo?

Questa volta ci siete riusciti? Se ancora non avete trovato il gatto, proseguite per la soluzione.

Il micio è nascosto dietro il televisore! Guardate la zampa segnata dal cerchio rosso:

Adesso sembra facile vero? Ma prima era quasi impossibile trovarlo!

Gli umani di un gatto hanno sorriso dinanzi a questo giochino, ne siamo certi! Solo loro possono capire cosa significa cercare disperati per ore il proprio gatto, mentre lui si è nascosto in un posto assurdo!

Vi siete mai domandati perché i gatti amano così tanto nascondersi? Sono degli animali affettuosi, ma sono pur sempre dei predatori e il loro istinto li porta a nascondersi per un agguato. Un nascondiglio è un posto perfetto per attaccare! Allo stesso tempo sono anche delle prede e il nascondiglio è un posto perfetto per riposare in tutta tranquillità.

C’è perfino chi affermerebbe che lo fanno perché sono dispettosi e amano farci degli scherzi! Chissà, magari è vero! E dobbiamo ammettere che ci riescono alla perfezione!