Giornalista interrompe il suo servizio televisivo, per prendere tra le braccia un cucciolo chiamato Pierogi

Un episodio che ha dell’incredibile, è stato pubblicato sui social negli ultimi giorni. Un giornalista ha interrotto il suo servizio televisivo per prendere tra le braccia un cagnolino, chiamato Pierogi. Lo ha interrotto mentre stava dando le informazioni meteo, ma l’uomo non è proprio riuscito a resistere al suo pianto disperato.

CREDIT: FOX5

La clip di questa vicenda è diventata virale sul web e tante persone si sono complimentate con il signore per il suo gesto gentile. Non è una cosa che accade tutti i giorni.

Bob Barnard da ormai molti anni lavora nel telegiornale di Fox5. In quella giornata, era stato inviato nella contea di Montgomery, in Texas. Doveva parlare proprio delle condizioni meteo di quella zona e delle difficoltà che stavano affrontando molte persone.

Tuttavia, proprio mentre era in diretta, è accaduto qualcosa di insolito ed incredibile. Un cucciolo è andato tra le sue gambe ed ha iniziato a piangere, proprio mentre il giornalista stava parlando nel suo servizio.

CREDIT: FOX5

Bob in quel momento non è affatto riuscito a trattenersi e sentendolo, si è subito abbassato e lo ha preso tra le sue braccia. Tutti i presenti ed anche il conduttore del programma, ne sono rimasti stupiti e si sono complimentati con lui per il suo dolce gesto.

Il giornalista credeva che il cane fosse un randagio, infatti ha provato a chiedere informazioni su di lui, a tutta la comunità. Tuttavia, nessuno sapeva dire a chi appartenesse.

Bob trova l’amica umana di Pierogi

CREDIT: FOX5

Solo pochi minuti, dopo l’uomo ha scoperto tutta la verità sul cagnolino. Proprio mentre Bob lo teneva tra le sue braccia, una donna è andata di corsa verso di lui, dicendo che quello era il suo cane.

Si è scusata con il giornalista perché Pierogi aveva interrotto il suo servizio. Inoltre, ha raccontato che il suo cucciolo aveva sentito la confusione sulla strada ed era riuscito a saltare la recinzione per andare a vedere cosa stesse accadendo. Ecco il video di seguito:

Ovviamente la clip è diventata presto virale sui social e tantissime persone si sono congratulate con l’uomo, per il suo amore per gli animali.