ClioMakeup ha scoperto che uno dei suoi gatti, Oscar, ha un tumore che non si può curare: giorni di lacrime e preoccupazione per la truccatrice

Giorni di dolore e preoccupazione per ClioMakeup. La nota truccatrice ha scoperto che uno dei suoi gatti, Oscar, è purtroppo affetto da un tumore incurabile.

Voglio dirvi che Oscar, il nostro gatto è malato, un tumore incurabile. Lo abbiamo salvato nel 2010 a New York e da allora è stato sempre con noi, mi sento una m**rda per non essermi accorta prima. Stava perdendo peso e allora abbiamo deciso di farlo visitare.

Purtroppo Clio Zammatteo ha spiegato ai suoi numerosissimi seguaci che nonostante la visita medica, il veterinario non può fare nulla per salvare la vita di Oscar. Ciò che possono fare, è regalargli degli ultimi bellissimi giorni. La preoccupazione è molta, anche per un altro dei suoi animali.

Oscar è più debole e magro, ma negli ultimi giorni è tornato a mangiare. Ha un tumore grande come una pallina da tennis, che non si può esportare. Tumore che stava spingendo liquido e sangue nei polmoni del gatto, che stava morendo soffocato. Per fortuna, dopo l’aspirazione, le condizioni di Oscar sono leggermente migliorate.

Poche ore fa, nelle storie Instagram, ClioMakeup ha spiegato che oggi Claudio andrà dal veterinario con Oscar e porterà anche Mimì.

La situazione è quello che è, ma se riusciamo a tenerlo ancora un po’ con noi. È magrissimo, ma mi sembra un po’ meglio rispetto a tre giorni fa. Dobbiamo capire se cresce e se riusciamo a far in modo che non cresca e se riesce a mangiare. Perché non mangiava più, non aveva spazio nello stomaco. All’inizio ero un po’ tipo ‘Ok non voglio più far nulla’, invece il lavoro mi sta ora aiutando a distrarmi.

Forza Oscarigno dei nostri cuori, mr ginger, minger, gattino covatore. Ti staremo vicini finché tu non avrai voglia di dirci ciao.

ClioMakeup non riesce a nascondere il dolore e la sofferenza nei suoi occhi e chiunque condivide la vita con un animale domestico, è in grado di capire il difficile momento che sta affrontando.