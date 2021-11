L’idea geniale di una giovane coppia nei confronti dei propri amici pelosi, ha attirato l’attenzione di migliaia di utenti sui social. Utenti che hanno voluto elogiarli per aver dimostrato che i cani sono senza dubbio membri della famiglia e non devono mai essere abbandonati.

La maggior parte dei proprietari di un amico a quattro zampe, quando devono partire per una vacanza, si ritrovano davanti un grandissimo dilemma. Non tutti sono disposti a lasciare i propri animali nelle pensioni o nelle mani di amici e parenti. Ma non sempre possono portarli con loro, per il posto, per la spesa maggiore e per paura che possano causare traumi ai propri amici pelosi.

Questa giovane coppia, però, ha trovato un modo davvero particolare, per far sì che tutta la famiglia si godesse la bellissima vacanza. Hanno trasformato la propria moto, per trasportare i loro cani in totale comodità e sicurezza. E i cuccioli, nelle foto, sembrano proprio felici!

Il video della giovane coppia e della loro idea geniale

Il video diventato virale, è stato condiviso sul social network TikTok dall’utente @jeancarlos_jeancarlo, che ha registrato lo straordinario filmato mentre viaggiava sulla sua automobile.

Quando vai in vacanza con tutta la famiglia.

Le immagini mostrano una coppia che viaggia in moto. Dietro quest’ultima, c’è un carretto che trasporta due cuccioli gioiosi.

Aveva una forma cilindrica con alcune sbarre sul tetto e sui lati che aumentavano il livello di sicurezza per gli amici a quattro zampe, evitando così qualsiasi possibile incidente. I cuccioli, a loro volta, viaggiavano seduti e potevano infilare la testa attraverso una delle sbarre mentre sentivano l’aria fresca sui loro visi pelosi ed adorabili.

Non ci è voluto molto perché il video diventasse virale sui social network e attirasse l’attenzione di migliaia di utenti, che hanno elogiato l’amore incondizionato di quelle persone per i loro animali domestici.