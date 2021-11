La terribile vicenda che abbiamo deciso di raccontarvi oggi, è avvenuta poco prima di Halloween. Purtroppo sono stati trovati 7 cuccioli di husky abbandonati sul ciglio di un’autostrada. Per fortuna, grazie all’intervento di un uomo e di un gruppo di volontari, ora sono al sicuro.

Un episodio che ha dell’incredibile, ma che si sarebbe potuto concludere nel peggiore dei modi. I cuccioli ora sono in attesa di trovare una loro casa per sempre.

I fatti sono avvenuti alla fine del mese di ottobre. Un uomo era uscito dalla sua abitazione e stava andando a lavoro. Tutto sembrava essere proprio come gli altri giorni.

Tuttavia, proprio durante il tragitto, è avvenuto qualcosa di davvero terribile. Il signore ha notato una scatola strana sul ciglio della strada. Inizialmente non riusciva a capire bene di cosa si trattasse, però ha visto che si muoveva.

Credeva che al suo interno ci fosse un neonato abbandonato, per questo ha deciso di tornare indietro per controllare. È proprio a quel punto che l’uomo ha fatto la scoperta che lo ha sconvolto.

Dentro quel cartone in realtà, c’erano 7 piccoli cuccioli di husky, che avevano urgente bisogno del suo aiuto. La famiglia umana non voleva occuparsi di loro, così ha scelto di abbandonarli.

La situazione dei 7 cuccioli trovati sul ciglio di una strada

Il signore sapeva che non poteva salvarli da solo. Per questo ha chiesto l’intervento di un gruppo di volontari, che vista la gravità dell’episodio, sono arrivati sul posto tempestivamente.

Hanno portato i cagnolini nel rifugio. Dopo la visita medica, hanno scoperto che avevano circa 8 settimane di vita e che per fortuna, nessuno di loro risultava essere in pericolo. Nonostante la triste esperienza, c’è stato il lieto fine che tutti speravano.

I cuccioli sono 6 femmine e 1 maschio e li hanno chiamati Jack Skellington, Coraline, Zero, Oogie Boogie, Sally, Pumpkin e Ghost. I ragazzi sono impegnati nel fare le richieste di adozione, in attesa di trovare la casa perfetta per ognuno di loro.