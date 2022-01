Un episodio davvero terribile è avvenuto lo scorso 25 dicembre, nel giorno di Natale. Un agente di polizia ha trovato 5 cuccioli abbandonati all’interno di una scatola, soli e tristi. Quelli che dovevano essere i loro amici umani non volevano occuparsi di loro ed infatti, li avevano lasciati in quello stato.

CREDIT: FACEBOOK

Per fortuna la vicenda ha avuto il lieto fine che tutti speravano, poiché i poliziotti dal cuore enorme, hanno deciso di fare un regalo speciale alle loro famiglie.

Tutto è iniziato in una giornata di festa a Tusla, in Oklahoma. In giro ovviamente non c’erano molte persone, perché la maggior parte erano impegnati a preparare il cibo per i loro cari.

Ad un certo punto però, l’agente di polizia che era impegnato a fare il giro di perlustrazione della città, ha ricevuto una chiamata. Una persona lo aveva informato di aver trovato i 5 cagnolini abbandonati.

CREDIT: FACEBOOK

I poliziotti ogni giorno mettono in pericolo le loro vite, per salvare chi ne ha più bisogno. Solitamente non fanno distinzioni tra animali ed esseri umani.

Infatti l’agente intervenuto in quest’occasione, dopo aver capito la gravità dalla situazione, ha fatto il possibile per aiutare i piccoli a quattro zampe. Dopo averli accarezzati per qualche istante, li ha messi nella sua auto e li ha portati nel rifugio locale.

Le bellissime adozioni dei 5 cuccioli abbandonati

I suoi colleghi appena sono venuti a conoscenza della triste vicenda, hanno deciso di andare a vedere, ma nessuno di loro si aspettava di poter cambiare per sempre la propria vita.

Gli agenti Pashley, Cordova, Perry e Johns pochi minuti dopo esser arrivati al rifugio hanno deciso di adottare un cucciolo. I piccolini dopo esser stati trovati, non hanno passato nemmeno una notte in quel posto, ma sono andati sin da subito nelle loro nuove case.

CREDIT: FACEBOOK

Il quinto cagnolino, invece, ha trovato una famiglia con uno dei dipendenti del rifugio. Gli agenti hanno raccontato la vicenda sul loro profilo social e sperano che le loro azioni incoraggino le persone ad adottare gli animali e non a comprarli.