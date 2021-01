Un gruppo di soccorritori ha salvato la vita di un cane che era stato abbandonato su un’isola, circondata da alligatori. Era in grave pericolo e se le forze dell’ordine non fossero intervenute, avrebbe sicuramente perso la vita. Il tutto per fortuna si è concluso nel migliore dei modi.

Il cucciolo, infatti, ora sta bene ed è nel rifugio. Purtroppo, i volontari ancora non riescono a trovare la famiglia adatta a lui, ma sono certi che arriverà presto anche il suo lieto fine.

Tutto è iniziato in una giornata come le altre, per una donna chiamata Amy Riccio, che vive a Lake Florida. Quel giorno, era proprio nella sua abitazione. All’improvviso ha iniziato a sentire alcuni strani rumori.

Si è affacciata in fretta alla finestra ed è proprio a quel punto che si è resa conto di ciò che stava accadendo. Ha visto che un cane era stato abbandonato vicino la casa. Purtroppo però, era circondato da alligatori e il piccolo non poteva proprio scappare.

La signora per salvargli la vita, non aveva altra scelta che chiedere aiuto alle forze dell’ordine. Gli agenti nel sentire le sue parole, sono andati subito sul posto.

Il loro unico scopo era proprio quello di donargli una seconda possibilità di vita. Per questo hanno messo in atto un piano geniale, per riuscire a liberarlo.

Il salvataggio del cane bloccato sull’isola

Gli agenti hanno creato un piccolo ponte con alcuni pezzi di legno. Inoltre, sono riusciti a conquistare in fretta la fiducia del cucciolo, forse perché aveva capito che quelle persone volevano solamente aiutarlo.

Infatti dopo diversi minuti di lavoro, il tutto si è concluso nel migliore dei modi. Il piccolo a quattro zampe è praticamente saltato tra le braccia dei volontari, che stavano facendo di tutto per salvarlo.

Al momento è ancora nel rifugio e i ragazzi stanno lavorando per cercare la famiglia adatta a lui. La storia è diventata presto virale sul web e migliaia di persone sono rimaste stupite da questo salvataggio incredibile e speciale!