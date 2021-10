Un episodio che ha dell’incredibile è avvenuto pochi giorni fa in Colorado. Due ufficiali della fauna selvatica sono riusciti a togliere una gomma dal collo di un’alce, che aveva da 2 lunghi anni. Le sue condizioni erano davvero gravi, poiché gli stava causando diversi problemi.

CREDIT: FACEBOOK

Una vicenda drammatica, che per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi. Tutti sono al settimo cielo, perché nonostante tutto l’animale è in buone condizioni di salute.

Gli agenti Dawson Swanson e Scott Murdoch nella serata di sabato erano a lavoro e come sempre erano impegnati a fare il giro di perlustrazione della zona. Dovevano controllare le condizioni degli animali.

Tuttavia, mentre stavano girando hanno ricevuto una strada segnalazione. Un uomo che abita in quel quartiere li ha avvisati di aver visto un’alce che al collo aveva un pneumatico.

CREDIT: FACEBOOK

Non era sola, poiché era con un gruppo di altri 40 animali della sua stessa specie. Però viste le sue condizioni, i due agenti hanno deciso di intervenire tempestivamente. Non potevano lasciarla in quello stato.

Sono riusciti a fermarla e dopo averla anestetizzata, si sono messi in fretta a lavoro per rimuovere l’oggetto. La situazione era delicata, ma dovevano fare qualcosa per aiutarla il prima possibile.

L’intervento dei due agenti per l’alce con la gomma intorno al collo

Dawson e Scott in un primo momento hanno provato a rimuoverla provando a farla spostare, ma visto che non sono stati in grado di tagliare lo pneumatico, hanno dovuto prendere un’altra decisione.

I due agenti per riuscire a tirarla fuori hanno dovuto tagliare una parte delle corna dell’animale. Ovviamente era addormentata e non ha sentito nulla, ma prendere questa decisione per loro è stato davvero difficile.

CREDIT: FACEBOOK

Quell’oggetto aveva causato alla piccola dei problemi. Oltre a dei buchi nel pelo, le aveva anche fatto delle ferite. Per fortuna nonostante tutto sembra essere in buone condizioni. Infatti è anche potuta tornare in fretta con i suoi amici a quattro zampe.